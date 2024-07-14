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Группа ученых считает, что сможет установить контакт с инопланетянами

На конференции в Великобритании будут представлены новые устройства для поиска высокоразвитых видов жизни в космосе. Эксперты считают, что это кардинально изменит взгляды землян на устройство Вселенной.

Источник: РИА "Новости"

Более 60 лет исследователи со всего мира пытались найти хоть одно убедительное доказательство идеи о том, что мы живем во Вселенной вместе с другими разумными существами. Тем не менее, несмотря на десятилетия приложенных усилий и многочисленных поисков «пришельцев», человечеству так и не удалось установить с ними какой-либо контакт.

Однако, по мнению некоторых экспертов, охота за инопланетными цивилизациями, возможно, вступает в новую эру. Ученые из Breakthrough Listen, крупнейшей в мире научно-исследовательской программы, посвященной поиску инопланетных цивилизаций, считают, что множество технологических разработок вот-вот преобразят поиск разумной жизни в космосе. Об этих новшествах будет рассказано на ежегодной конференции группы, которая впервые пройдет в Оксфорде, Великобритания, в ближайшую неделю. Ожидается, что в ней примут участие несколько сотен ученых — от астрономов до зоологов.

В настоящее время разрабатываются удивительные технологии, вроде огромных телескопов в Чили, Африке и Австралии. Они способны изменить способы поиска альтернативных видов жизни.

Стив Крофт
астроном, научный сотрудник проекта Breakthrough Listen

Команда Крофта утверждает, что до сих пор они были ограничены поиском сигналов, намеренно посылаемых инопланетянами, которые хотели бы заявить о своем существовании.

Однако новые методы будут настолько «чувствительными», что человечество сможет обнаружить непреднамеренные передачи, вроде радаров в «аэропортах» пришельцев.

Я думаю, было бы очень странно, если бы оказалось, что мы — единственная обитаемая планета в галактике или во Вселенной. Но, знаете, это возможно.

Стив Крофт
астроном, научный сотрудник проекта Breakthrough Listen

Кажется, ученые этого исследовательского проекта не смотрели фильм «Война миров». О том, почему, возможно, не стоит искать инопланетян, рассказываем в отдельном материале.

Кристина Корчанова