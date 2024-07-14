Группа ученых считает, что сможет установить контакт с инопланетянами

Более 60 лет исследователи со всего мира пытались найти хоть одно убедительное доказательство идеи о том, что мы живем во Вселенной вместе с другими разумными существами. Тем не менее, несмотря на десятилетия приложенных усилий и многочисленных поисков «пришельцев», человечеству так и не удалось установить с ними какой-либо контакт.