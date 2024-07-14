Группа ученых считает, что сможет установить контакт с инопланетянами

Более 60 лет исследователи со всего мира пытались найти хоть одно убедительное доказательство идеи о том, что мы живем во Вселенной вместе с другими разумными существами. Тем не менее, несмотря на десятилетия приложенных усилий и многочисленных поисков «пришельцев», человечеству так и не удалось установить с ними какой-либо контакт.
Однако, по мнению некоторых экспертов, охота за инопланетными цивилизациями, возможно, вступает в новую эру. Ученые из Breakthrough Listen, крупнейшей в мире научно-исследовательской программы, посвященной поиску инопланетных цивилизаций, считают, что множество технологических разработок вот-вот преобразят поиск разумной жизни в космосе. Об этих новшествах будет рассказано на ежегодной конференции группы, которая впервые пройдет в Оксфорде, Великобритания, в ближайшую неделю. Ожидается, что в ней примут участие несколько сотен ученых — от астрономов до зоологов.
В настоящее время разрабатываются удивительные технологии, вроде огромных телескопов в Чили, Африке и Австралии. Они способны изменить способы поиска альтернативных видов жизни.
Команда Крофта утверждает, что до сих пор они были ограничены поиском сигналов, намеренно посылаемых инопланетянами, которые хотели бы заявить о своем существовании.
Однако новые методы будут настолько «чувствительными», что человечество сможет обнаружить непреднамеренные передачи, вроде радаров в «аэропортах» пришельцев.
Я думаю, было бы очень странно, если бы оказалось, что мы — единственная обитаемая планета в галактике или во Вселенной. Но, знаете, это возможно.
Кажется, ученые этого исследовательского проекта не смотрели фильм «Война миров». О том, почему, возможно, не стоит искать инопланетян, рассказываем в отдельном материале.
Кристина Корчанова