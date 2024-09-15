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Группа Snow Patrol выпустила первый за шесть лет альбом The Forest Is The Path

Рокеры Snow Patrol представили свой первый с 2018 года лонгплей, получивший название The Forest Is The Path. Со времен записи предыдущего альбома Wildness в группе произошло немало изменений: в 2023-м коллектив покинули барабанщик Джонни Куинн и басист Пол Уилсон.

Источник: Звук

The Forest Is The Path был записан Snow Patrol уже в качестве трио: над лонгплеем фронтмен Гэри Лайтбоди работал с гитаристами Джонни Макдэйдом и Нэйтаном Коннолли. К пластинке также приложил руку продюсер Фрейзер Смит, известный по сотрудничеству с певицей Адель и грайм-артистом Стормзи.

Всего в альбом вошло 12 треков, основанных, по словам Лайтбоди, на размышлениях и самоанализе. Ключевым же элементом стала идея взгляда на любовь с расстояния прошедшего времени.

Ранее другой известный альт-рок-коллектив Pixies анонсировал новый альбом The Night the Zombies Came. Релиз намечен на 25 октября. Это будет первая пластинка с новой басисткой Эммой Ричардсон.