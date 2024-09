Группа Snow Patrol выпустила первый за шесть лет альбом The Forest Is The Path

Рокеры Snow Patrol представили свой первый с 2018 года лонгплей, получивший название The Forest Is The Path. Со времен записи предыдущего альбома Wildness в группе произошло немало изменений: в 2023-м коллектив покинули барабанщик Джонни Куинн и басист Пол Уилсон.