Группа Snow Patrol выпустила первый за шесть лет альбом The Forest Is The Path

The Forest Is The Path был записан Snow Patrol уже в качестве трио: над лонгплеем фронтмен Гэри Лайтбоди работал с гитаристами Джонни Макдэйдом и Нэйтаном Коннолли. К пластинке также приложил руку продюсер Фрейзер Смит, известный по сотрудничеству с певицей Адель и грайм-артистом Стормзи.
Всего в альбом вошло 12 треков, основанных, по словам Лайтбоди, на размышлениях и самоанализе. Ключевым же элементом стала идея взгляда на любовь с расстояния прошедшего времени.
Ранее другой известный альт-рок-коллектив Pixies анонсировал новый альбом The Night the Zombies Came. Релиз намечен на 25 октября. Это будет первая пластинка с новой басисткой Эммой Ричардсон.