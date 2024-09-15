Группа Snow Patrol выпустила первый за шесть лет альбом The Forest Is The Path

The Forest Is The Path был записан Snow Patrol уже в качестве трио: над лонгплеем фронтмен Гэри Лайтбоди работал с гитаристами Джонни Макдэйдом и Нэйтаном Коннолли. К пластинке также приложил руку продюсер Фрейзер Смит, известный по сотрудничеству с певицей Адель и грайм-артистом Стормзи.