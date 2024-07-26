Группа «СЛОТ» представила новую вокалистку

Команда уже выпустила первый трек с ее участием «С.М.Г.О» и клип на него.
В разговоре с НСН основатель и вокалист группы Игорь «КЭШ» Лобанов уточнил, что музыканты хотели показать новую участницу уже «в бою». По его ощущениям, слушатели приняли Равдину хорошо. «Мы долго мусолили саму Дарью и всю нашу публику, долго не объявляли, что это именно она. Было просто невероятное количество теорий заговора, конспирологических теорий. Народ раскопал все», — поделился артист.
Лобанов также заметил, что новая песня — это заявление «СЛОТ» о том, кто они и что будут делать, а также укол в сторону хейтеров.
Равдина в своих социальных сетях написала: «Это судьба, и никак иначе. Я не стремилась к этому и даже в какой-то степени бежала от нее, не допуская даже мысли о таком развитии событий. Но именно сейчас я понимаю, что все — как надо. И ребята, кстати, тоже это чувствуют».
В апреле коллектив покинула Дарья Ставрович, известная как Нуки. Певица находилась в составе команды 18 лет.