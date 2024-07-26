Группа «СЛОТ» представила новую вокалистку

Равдина в своих социальных сетях написала: «Это судьба, и никак иначе. Я не стремилась к этому и даже в какой-то степени бежала от нее, не допуская даже мысли о таком развитии событий. Но именно сейчас я понимаю, что все — как надо. И ребята, кстати, тоже это чувствуют».