Группа Pet Shop Boys выпустит чайный сервиз

Группа Pet Shop Boys удивительным образом сочетает в себе электронную музыку с классическим набором британских традиций — если раньше кто-то мог в этом сомневаться, то теперь вряд ли станет: популярный музыкальный коллектив объявил, что выпускает чайный сервиз.
Сервиз станет частью линейки сувениров, приуроченной к 40-летию выхода первого сингла группы, West End Girls, который вышел на виниле в 1984 году. Обо всем этом группа рассказала на своем youtube-канале.
Сервиз состоит из чайника, двух чашек, миски для сахара и, разумеется, молочника, потому что какой британец пьет чай без молока? Производством фарфорового сервиза займется компания Duchess China, которая создает высококачественные сервизы вот уже 135 лет. Каждый предмет будет раскрашен вручную. Про другие предметы из коллекции группа обещает рассказать позже. Заказать сервиз и почитать о нем подробнее можно здесь.