Группа Pet Shop Boys выпустит чайный сервиз

Сервиз состоит из чайника, двух чашек, миски для сахара и, разумеется, молочника, потому что какой британец пьет чай без молока? Производством фарфорового сервиза займется компания Duchess China, которая создает высококачественные сервизы вот уже 135 лет. Каждый предмет будет раскрашен вручную. Про другие предметы из коллекции группа обещает рассказать позже. Заказать сервиз и почитать о нем подробнее можно здесь.