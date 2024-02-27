Группа «Парк Горького» анонсировала мировое турне

«Что касается гастролей, то мы, действительно, планируем мировое турне, которое летом планируем начать уже с Китая, потому что они уже пригласили», — сказал Намин.
Он отметил, что в настоящее время точные дни гастролей не определены. Однако известно, что после Китая группа планирует поехать в Южную Америку.
Группа «Парк Горького» распалась 1990 году и фактически не существовала более 30 лет. Возрождение после 30-летнего перерыва состоялось на фестивале SNC-35 29 августа 2022 года. 1 марта 2024 года в «Крокус Сити Холле» в Москве состоится выступление группы «Парк Горького».