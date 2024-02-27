Группа «Парк Горького» анонсировала мировое турне

Группа «Парк Горького» распалась 1990 году и фактически не существовала более 30 лет. Возрождение после 30-летнего перерыва состоялось на фестивале SNC-35 29 августа 2022 года. 1 марта 2024 года в «Крокус Сити Холле» в Москве состоится выступление группы «Парк Горького».