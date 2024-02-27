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Группа «Парк Горького» анонсировала мировое турне

Продюсер группы «Парк Горького» Стас Намин анонсировал мировое турне группы, которое летом 2024 года начнется с Китая. Об этом он рассказал 27 февраля, выступая на пресс-конференции в МИЦ «Известия».
Источник: Известия

«Что касается гастролей, то мы, действительно, планируем мировое турне, которое летом планируем начать уже с Китая, потому что они уже пригласили», — сказал Намин.

Он отметил, что в настоящее время точные дни гастролей не определены. Однако известно, что после Китая группа планирует поехать в Южную Америку.

Группа «Парк Горького» распалась 1990 году и фактически не существовала более 30 лет. Возрождение после 30-летнего перерыва состоялось на фестивале SNC-35 29 августа 2022 года. 1 марта 2024 года в «Крокус Сити Холле» в Москве состоится выступление группы «Парк Горького».