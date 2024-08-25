Группа Oasis может воссоединиться спустя 15 лет.

Инсайдеры заявили изданию, что участники Oasis дадут концерт на стадионе Уэмбли летом 2025 года. Также планируется выступление в Манчестере и несколько масштабных концертов в парке Хитон и на стадионе Уэмбли. С определенной вероятностью группа также может выступить на британском музыкальном фестивале Glastonbury. Инсайдеры утверждают, что отношения между Ноэлем и Лиамом Галлахерами улучшились.