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Группа Oasis может воссоединиться спустя 15 лет

Группа Oasis может воссоединиться спустя 15 лет.

Об этом сообщает The Times.

Инсайдеры заявили изданию, что участники Oasis дадут концерт на стадионе Уэмбли летом 2025 года. Также планируется выступление в Манчестере и несколько масштабных концертов в парке Хитон и на стадионе Уэмбли. С определенной вероятностью группа также может выступить на британском музыкальном фестивале Glastonbury. Инсайдеры утверждают, что отношения между Ноэлем и Лиамом Галлахерами улучшились.

«Инсайдеры индустрии твердо уверены, что следующим летом мы впервые увидим воссоединение Ноэла и Лиама Галлахеров на одной сцене после фестиваля V в Стаффорде 22 августа 2009 года», — заявили в издании.

Группа Oasis была основана братьями Ноэлом и Лиамом Галлахерами в Манчестере в 1991 году. Коллектив успел выпустить семь студийных альбомов перед тем, как распасться в 2009 году после очередной ссоры братьев.

В 2014 году первые два альбома Oasis — «Definitely Maybe» и «(What’s the Story) Morning Glory?» — переиздавались в ремастерированных версиях. В 2016 году переиздание появилось и у третьего лонгплея группы «Be Here Now».