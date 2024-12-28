Группа Metal Allegiance планирует в 2025 году работать над новым материалом

Супергруппа Metal Allegiance, в состав которой входят Марк Менги, Дэвид Эллефсон (экс-участник Megadeth), Алекс Скольник (Testament) и Майк Портной (Dream Theater), планирует заняться новой музыкой в 2025-м. По словам Скольника, пока нет четкого плана относительно того, будет ли новый материал полноценным альбомом или EP.
«Это всегда легче сказать, чем сделать, учитывая расписание каждого, но мы продолжаем говорить об этом, и я почти уверен, что 2025-й — это год, когда мы начнем работать над музыкой», — цитирует Скольника Metal Injection.
Напомним, что предыдущий альбом группы Metal Allegiance под названием Volume II: Power Drunk Majesty вышел в 2018 году.
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