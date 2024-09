Группа Linkin Park объявила о возвращении на сцену и выходе нового альбома

Во время прямого эфира на YouTube-канале один из основателей группы, вокалист и гитарист Майк Шинода представил нового барабанщика Колина Бриттейна и вокалистку Эмили Армстронг, которая заменит умершего в 2017 году вокалиста Честера Беннингтона. Коллектив также исполнил новую песню The Emptiness Machine и объявил о выходе нового альбома From Zero 15 ноября.