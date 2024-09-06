Группа Linkin Park объявила о возвращении на сцену и выходе нового альбома

Во время прямого эфира на YouTube-канале один из основателей группы, вокалист и гитарист Майк Шинода представил нового барабанщика Колина Бриттейна и вокалистку Эмили Армстронг, которая заменит умершего в 2017 году вокалиста Честера Беннингтона. Коллектив также исполнил новую песню The Emptiness Machine и объявил о выходе нового альбома From Zero 15 ноября.
Linkin Park была основана в 1996 году. Группа неоднократно номинировалась на престижную музыкальную премию Grammy, дважды удостаивалась этой награды. Коллектив выпустил семь студийных альбомов, которые разошлись общим тиражом более 70 млн экземпляров. Летом 2017 года группа лишилась солиста: Беннингтон покончил жизнь самоубийством.