Группа Green Day переиздаст альбом American Idiot к 20-летию со дня премьеры

Переиздание выйдет 25 октября, хотя сам лонгплей увидел свет 21 сентября. Помимо самого альбома, в него войдут 15 демо, не опубликованных ранее, множество живых записей (в том числе кавер на We Are The Champions группы Queen) и композиции, прежде доступные только на различных би-сайдах.