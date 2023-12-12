Группа «Ария» представит в Москве шоу «Новогодний огонек»
Группа «Ария» 30 декабря выступит со специальным шоу «Новогодний огонек» в Москве. Выступление коллектива состоится в «Известия Hall».
Группа «Ария» 30 декабря выступит со специальным шоу «Новогодний огонек» в Москве. Выступление коллектива состоится в «Известия Hall».
Музыканты выйдут на сцену в костюмах Дедов Морозов и исполнят для гостей мероприятия самые необычные песни, представив популярные советские шлягеры в «тяжелой» обработке.
Концерт «Арии» накануне Нового года традиционно пройдет в уютной домашней атмосфере. Зрителей ждет запоминающееся новогоднее шоу.
В начале декабря «Ария» завершила тур «Гость из царства теней» грандиозным концертом в Санкт-Петербурге. На шоу «Финальный аккорд» легендарных рокеров был полный аншлаг.