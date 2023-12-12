15:26 (мск), источник: Известия

Группа «Ария» представит в Москве шоу «Новогодний огонек»

Группа «Ария» 30 декабря выступит со специальным шоу «Новогодний огонек» в Москве. Выступление коллектива состоится в «Известия Hall».

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Источник: Известия

Музыканты выйдут на сцену в костюмах Дедов Морозов и исполнят для гостей мероприятия самые необычные песни, представив популярные советские шлягеры в «тяжелой» обработке.

Концерт «Арии» накануне Нового года традиционно пройдет в уютной домашней атмосфере. Зрителей ждет запоминающееся новогоднее шоу.

В начале декабря «Ария» завершила тур «Гость из царства теней» грандиозным концертом в Санкт-Петербурге. На шоу «Финальный аккорд» легендарных рокеров был полный аншлаг.

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