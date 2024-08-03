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Группа Aerosmith завершила гастрольную деятельность

76-летний солист Aerosmith Стивен Тайлер не смог полностью восстановиться после травмы голосовых связок. В связи с этим американская рок-группа объявила о завершении гастрольной деятельности. Полное восстановление после травмы невозможно.

Источник: AP 2023

«Голос Стивена — это уникальный инструмент. На протяжении месяцев он без устали пытался вернуть свой голос в состояние, в котором он был до травмы. Мы приняли тяжелое, но необходимое решение покинуть гастрольную сцену», — говорится в заявлении группы в соцсети X.

Aerosmith в мае 2023 года объявила о проведении прощального тура. Однако музыканты успели дать только несколько концертов. Тур планировали перенести на 2024 год.

Aerosmith была основана в Бостоне в 1970 году вокалистом Стивеном Тайлером, гитаристом Джо Перри, басистом Томом Хэмилтоном и барабанщиком Джои Крамером, позднее к ним присоединился гитарист Брэд Уитфорд. Группа записала 15 альбомов. Aerosmith — обладательница четырех премий «Грэмми». Музыканты включены в Зал славы рок-н-ролла. Группа входит в список журнала Rolling Stone самых великих музыкантов всех времен.