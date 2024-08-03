Группа Aerosmith завершила гастрольную деятельность

«Голос Стивена — это уникальный инструмент. На протяжении месяцев он без устали пытался вернуть свой голос в состояние, в котором он был до травмы. Мы приняли тяжелое, но необходимое решение покинуть гастрольную сцену», — говорится в заявлении группы в соцсети X.