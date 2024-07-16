Грумер рассказала, опасно ли для животных окрашивание шерсти

«Профессиональные краски для питомцев действительно абсолютно безопасны. Они разработаны специально для этих целей и не содержат в себе агрессивных компонентов, ведь главное — забота и бережное отношение к здоровью животных. Помимо этого, средства для окрашивания шерсти разрабатывается максимально гипоаллергенными, а шерсть и кожа не портятся после окрашивания», — сказала она.