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Как защитить себя от лихорадки Западного Нила

В Татарстане зафиксированы несколько случаев заболевания лихорадкой Западного Нила. Угрожает ли россиянам эпидемия этой болезни, рассказал врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), д.м.н. Владимир Неронов.

Источник: РИА "Новости"

Лихорадка Западного Нила — это вирусное заболевание, которое передается «трансмиссивно» — через укус кровососущего насекомого (чаще комара, реже клеща), которое перед этим присасывалось к инфицированной птице, объясняет эксперт.

От человека к человеку лихорадка не передается. Путь всегда один: больная птица — комар — человек.

Случаи заболевания фиксируются в период с июня по октябрь, при этом пик приходится на июль-август.

Чаще всего лихорадка Западного Нила регистрируется в южных регионах РФ. Поволжье (Волгоградская и Астраханская области), Краснодарский край, Ростовская область — это основные места остановок и пути миграции диких птиц следующих, в основном, из Африки.

Впервые лихорадку Западного Нила в России начали регистрировать в конце девяностых. «Основные причины распространения заболевания — изменение путей миграции птиц на фоне потепления климата и активное увеличение численности комаров, развивающихся в теплых стоячих водоемах», — рассказывает врач-инфекционист.

Однако эксперт призывает не драматизировать ситуацию. Распространение и тем более эпидемия лихорадки Западного Нила нам не угрожает.

«Спорадические случаи и даже локальные очаги возможны, но не более того», — подчеркивает Неронов.

Лучшая профилактика — это использование средств от комаров (спреи, защитная одежда и т. д.).