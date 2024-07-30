Как защитить себя от лихорадки Западного Нила

Лихорадка Западного Нила — это вирусное заболевание, которое передается «трансмиссивно» — через укус кровососущего насекомого (чаще комара, реже клеща), которое перед этим присасывалось к инфицированной птице, объясняет эксперт.
От человека к человеку лихорадка не передается. Путь всегда один: больная птица — комар — человек.
Случаи заболевания фиксируются в период с июня по октябрь, при этом пик приходится на июль-август.
Чаще всего лихорадка Западного Нила регистрируется в южных регионах РФ. Поволжье (Волгоградская и Астраханская области), Краснодарский край, Ростовская область — это основные места остановок и пути миграции диких птиц следующих, в основном, из Африки.
Впервые лихорадку Западного Нила в России начали регистрировать в конце девяностых. «Основные причины распространения заболевания — изменение путей миграции птиц на фоне потепления климата и активное увеличение численности комаров, развивающихся в теплых стоячих водоемах», — рассказывает врач-инфекционист.
«Спорадические случаи и даже локальные очаги возможны, но не более того», — подчеркивает Неронов.
Лучшая профилактика — это использование средств от комаров (спреи, защитная одежда