Гримерша по ошибке пыталась удалить настоящий нос Эдриана Броуди

Актер Эдриан Броуди рассказал на шоу Джимми Фэллона о забавном случае, произошедшем во время съемок фильма «Бруталист». По его словам, одна из новых гримерш, снимавшая грим после сцены, приняла настоящий нос актера за накладной протез и начала «усердно работать с растворителем», чтобы удалить его, — пишет The Guardian.
Сообщается, что актер не сразу понял, что происходит, но на всякий случай уточнил у гримерши, собирается ли она «удалять» его нос. Когда Броуди получил положительный ответ, ему пришлось объяснить, что «это не снимается».
Вероятно, гримерша могла совершить такую оплошность из-за того, что для финала «Бруталиста» актеру нанесли очень сильный грим, чтобы состарить для сцен, где он играет пожилого архитектора, передвигающегося на инвалидной коляске. Известно, что для изменения черт лица действительно использовали протезирование, но знаменитый нос Броуди остался неприкасаем.
Немногие знают, что Броуди случайно сломали нос во время сцены драки в фильме Спайка Ли «Кровавое лето Сэма» 1999 года, позже он ломал его еще дважды.
Напомним, что Броуди претендует на «Оскар» за лучшую мужскую роль в этом фильме. В сумме «Бруталист» номинирован на награду в 10 категориях, включая «Лучший фильм» и «Лучшую режиссуру».
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