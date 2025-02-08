Гримерша по ошибке пыталась удалить настоящий нос Эдриана Броуди

Актер Эдриан Броуди рассказал на шоу Джимми Фэллона о забавном случае, произошедшем во время съемок фильма «Бруталист». По его словам, одна из новых гримерш, снимавшая грим после сцены, приняла настоящий нос актера за накладной протез и начала «усердно работать с растворителем», чтобы удалить его, — пишет The Guardian.