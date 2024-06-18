Григорий Лепс сделал предложение 18-летней девушке

Некоторые обратили внимание и на разницу в возрасте. «Я всегда видела проблему в том, что девушка младше мужика в миллион раз, но всем все равно и это не порицается», — отметила одна из пользовательниц. «Бедняга. Лет через пять они разбегутся, и она будет выглядеть на сорок лет после таких отношений. Может, еще дети будут, тогда совсем жесть. Про период отношений даже думать омерзительно», — поделилась эмоциями другая девушка.