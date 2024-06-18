Григорий Лепс сделал предложение 18-летней девушке

Что произошло
На публике с избранницей артист появлялся уже дважды в этом году — на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) и премии «Муз-ТВ». На вопрос ведущего церемонии о том, можно ли назвать Аврору Киби его невестой, певец ответил: «Она пока не решила, но скорее всего».
Журналисты уже успели изучить соцсети девушки — она активно ведет блог, делится отрывками из новой песни, много путешествует и, как пишут медиа, «привыкла к красивой жизни». Среди недавних публикаций — большое количество букетов и «шикарное кольцо», а на видео с семейных торжеств можно увидеть и самого Григория Лепса. Близкие девушки пока не подтверждают помолвку с артистом.
Родители Авроры Киби — бизнесмен и светская львица, а саму девушку называют «представительницей золотой молодежи».
Невеста Григория Лепса выпустилась из школы, но в вуз пока не поступила — по данным источников RTVI, «она только заканчивает получать полное среднее образование и лишь этим летом будет выбирать вуз и будущую профессию».
Что возмутило россиян
Пользователи соцсетей высказались неоднозначно о возможном новом (третьем по счету) браке Григория Лепса с девушкой, которая годится ему во внучки.
1. Связь с несовершеннолетней
В X/Twitter россияне обратили внимание на то, что эти отношения могли начаться еще до того, как Аврора Киби стала совершеннолетней:
«Проблема кроется в том, что если предложение он ей сделал в 18, значит, встречаться они начали раньше. Это уже беда»;
«Почему-то люди не понимают одного маленького нюанса: ей 18, они уже объявили о помолвке, и, скорее всего, Лепс встречался с несовершеннолетней, но не афишировал это, чтобы его не сожрали».
2. Разница в возрасте
Некоторые обратили внимание и на разницу в возрасте. «Я всегда видела проблему в том, что девушка младше мужика в миллион раз, но всем все равно и это не порицается», — отметила одна из пользовательниц. «Бедняга. Лет через пять они разбегутся, и она будет выглядеть на сорок лет после таких отношений. Может, еще дети будут, тогда совсем жесть. Про период отношений даже думать омерзительно», — поделилась эмоциями другая девушка.
3. Желание хайпа
Другие пользователи предположили, что новость о помолвке может быть попыткой привлечь внимание к творчеству самой Авроры Киби. «Родители-миллионеры — друзья Лепса. Договорились с ним ребенка пропиарить. Девочка пишет биты и раскручивает свой блог. Вроде бы информация, так сказать, из первых уст. Однокурсницы выяснили. Свадьбы не будет», — написала одна из пользовательниц X/Twitter. «Юридически ок, с моральной точки зрения — [кошмар]. Хотя мотивы обоих понять можно. Дед желает молодое тело, девочка хочет деньги и связи деда», — заключил другой микроблогер.
В чем проблема отношений с разницей в возрасте
Подобные отношения, в которых один партнер значительно старше, известнее и богаче другого, не редкость в мире шоу-бизнеса. Так, например, в январе 2024 года СМИ сообщили, что 57-летний Венсан Кассель начал встречаться с девушкой, которая младше него на тридцать лет.
Психологи отмечают, что в таких отношениях действительно могут таиться опасности — например, дисбаланс власти, эмоциональное насилие и даже зависимость от того, кто в этом союзе «авторитетнее», что рискует привести к потере индивидуальности одним из партнеров.
Повлиять на отношения могут и особенности поколений — например, разница в жизненном опыте.
При этом иногда разница в возрасте может пойти и на пользу — старший партнер, к примеру, может стать «наставником» для младшего, а также обеспечить ему необходимый комфорт для жизни и достижения профессиональных целей. «Успешные отношения строятся на взаимном уважении, равенстве и открытом общении», — обращает внимание психолог Екатерина Васюк.
Екатерина Васюк, психолог-консультант