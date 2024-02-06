Григорьев день. Что можно и что нельзя 7 февраля 2024 года

В 381 году на II Вселенском Соборе святитель Григорий был утвержден в сане Константинопольского Патриарха. Однако вскоре он оставил столицу Византии, удалившись в родной Арианз недалеко от Назианза. Дело в том, что у святителя Григория были завистники, и чтобы не разжигать страсти внутри Церкви, он решил пожертвовать собою для ее мира. Однако даже вдали от Константинополя святой продолжал утверждать православие своими письмами и стихами. Скончался святитель Григорий Богослов в 389 году. Похоронили его в Назианзе. В 950 году его святые мощи перенесли в Константинополь, а позже часть мощей была перенесена в Рим. Святитель Григорий Богослов оставил после себя богатое литературное наследие, состоящее из 245 писем, 507 стихотворений и 45 «Слов».