Григорьев день. Что можно и что нельзя 7 февраля 2024 года

Кто такой Григорий Богослов?
Григорий родился в 329 году недалеко от города Назианз (Каппадокия, это территория современной Турции) в знатной христианской семье. Его отцом был епископ Назианзский Григорий, а матерью — святая Нонна. Как рассказывает журнал «Фома», будущий святой получил отличное по тем временам образование, отучившись после домашних занятий в школах Назианза, Кесарии Каппадокийской и Александрии. После этого он 6 лет проучился в Афинах, где вместе с ним также получал образование святой Василий Великий, ставший другом Григория. После окончания учебы святитель еще некоторое время жил в Афинах, работая преподавателем красноречия. Крестился святой Григорий уже почти в 30-летнем возрасте, когда вернулся домой в Назианз, причем крестил его родной отец. После крещения Григорий ненадолго удалился в пустыню, чтобы подвизаться там вместе с Василием Великим, но в 361 году вернулся в Назианз, где принял сан священника.
Спустя время он снова ушел в пустыню, но потом вновь вернулся к пастве. Чуть позже святой Василий Великий поставил святого Григория епископом Сасимы, но, чтобы поддержать престарелого отца, святитель остался в Назианзе, где после смерти родителя некоторое время управлял паствой. В 379 году, с согласия Василия Великого, святитель Григорий прибыл в Константинополь. Именно в столице Византии он раскрылся как величайший богослов и духовный поэт, слава о котором вскоре разнеслась по всему Востоку и Западу. Зачастую святителю приходилось служить и проповедовать на свой страх и риск, так как в то время буквально повсюду власть была в руках еретиков.
В 381 году на II Вселенском Соборе святитель Григорий был утвержден в сане Константинопольского Патриарха. Однако вскоре он оставил столицу Византии, удалившись в родной Арианз недалеко от Назианза. Дело в том, что у святителя Григория были завистники, и чтобы не разжигать страсти внутри Церкви, он решил пожертвовать собою для ее мира. Однако даже вдали от Константинополя святой продолжал утверждать православие своими письмами и стихами. Скончался святитель Григорий Богослов в 389 году. Похоронили его в Назианзе. В 950 году его святые мощи перенесли в Константинополь, а позже часть мощей была перенесена в Рим. Святитель Григорий Богослов оставил после себя богатое литературное наследие, состоящее из 245 писем, 507 стихотворений и 45 «Слов».
Что можно делать 7 февраля 2024 года?
— День, когда необходимо делать добрые дела, и лучше всего — тайно.
— Хорошо остаться дома.
— Нужно быть осторожным со словами, наши предки верили, что все, что на Григория скажешь, сбудется.
— Хорошо бы подарить супруге или любимой цветы.
Что нельзя делать 7 февраля 2024 года?
— Нельзя распускать излишне язык.
— Нельзя стричь волосы и ногти.
— Нельзя плевать себе под ноги.
— Нельзя утруждать себя физическим трудом.
— Лучше без нужды не выходить из дома.