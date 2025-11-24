Популярные темы
Грету Тунберг выгнали из Венеции после скандальной акции на Гранд-канале

Экоактивистке Грете Тунберг запретили посещать Венецию в течение двух суток после того, как она с группой сторонников из движения «Остановите экоцид» вылила зеленую краску в знаменитый Гранд-канал. Из-за этого он окрасился в зеленый цвет. Тунберг и еще 36 участников перформанса отделались символическим штрафом в €150.

Источник: Lëa-Kim Châteauneuf/CC BY-SA 4.0|wikipedia

Акция «Остановите экоцид» приурочена к завершению Международной климатической конференции ООН (COP30) в Бразилии, участники которой так и не смогли прийти к консенсусу об отказе от ископаемого топлива. Одной из стран, которая блокирует инициативу по сокращению вредных выбросов, стала Италия. Своей акцией активисты захотели привлечь внимание к проблеме. «Зеленые реки» появились в девяти других городах Италии, включая Турин, Милан и Болонью.

Губернатор региона Венето Лука Дзайя назвал акцию «бессмысленным вандализмом». Активисты уверяют, что краситель безвреден, однако власти настаивают, что подобные выходки вредят имиджу города. Аналогичная акция в Венеции прошла в 2023 году.