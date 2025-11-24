Грету Тунберг выгнали из Венеции после скандальной акции на Гранд-канале

Акция «Остановите экоцид» приурочена к завершению Международной климатической конференции ООН (COP30) в Бразилии, участники которой так и не смогли прийти к консенсусу об отказе от ископаемого топлива. Одной из стран, которая блокирует инициативу по сокращению вредных выбросов, стала Италия. Своей акцией активисты захотели привлечь внимание к проблеме. «Зеленые реки» появились в девяти других городах Италии, включая Турин, Милан и Болонью.