Грету Тунберг выгнали из Венеции после скандальной акции на Гранд-канале

Экоактивистке Грете Тунберг запретили посещать Венецию в течение двух суток после того, как она с группой сторонников из движения «Остановите экоцид» вылила зеленую краску в знаменитый Гранд-канал. Из-за этого он окрасился в зеленый цвет. Тунберг и еще 36 участников перформанса отделались символическим штрафом в €150.
Акция «Остановите экоцид» приурочена к завершению Международной климатической конференции ООН (COP30) в Бразилии, участники которой так и не смогли прийти к консенсусу об отказе от ископаемого топлива. Одной из стран, которая блокирует инициативу по сокращению вредных выбросов, стала Италия. Своей акцией активисты захотели привлечь внимание к проблеме. «Зеленые реки» появились в девяти других городах Италии, включая Турин, Милан и Болонью.
Губернатор региона Венето Лука Дзайя назвал акцию «бессмысленным вандализмом». Активисты уверяют, что краситель безвреден, однако власти настаивают, что подобные выходки вредят имиджу города. Аналогичная акция в Венеции прошла в 2023 году.