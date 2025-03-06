Гренландские акулы живут по 400 лет. Раскрыт секрет их долголетия

Гренландские полярные акулы (Somniosus microcephalus) считаются позвоночными с самой долгой продолжительностью жизни на планете. Некоторые особи доживают до 400 лет. Чтобы разгадать секрет их долголетия, японские ученые изучили геном гренландской акулы, пишут The Smithsonian Magazine и Independent. Результаты исследования были опубликованы на сервере препринтов bioRxiv, статья еще не была рецензирована.
Гренландские акулы достигают в длину до 7 м и весят свыше тонны. О размножении вида известно мало, вероятно, половая зрелость у самок наступает, когда их тело вырастает до 4 м, на что уходит 150 лет. Вид обитает в холодных водах Арктики и северной части Атлантического океана на глубине до 2647 м.
Эксперты выяснили, что у гренландских акул улучшены механизмы восстановления повреждений ДНК. В частности, речь идет о семействе генов, которые участвуют в активации протеина NF-kB. Данный протеин регулирует воспалительные процессы, отвечает за поддержание иммунитета и выживание клеток (cell survival), а это ключевые механизмы при подавлении опухолей. У гренландских акул таких генов больше, в сравнении с сородичами с меньшей продолжительностью жизни.
Реакции иммунитета, воспаление и формирование опухолей влияют на процессы старения и продолжительность жизни, поэтому увеличенное количество данных генов может быть связано с долголетием гигантской акулы.
Ранее рекордную продолжительность жизни гренландской акулы связывали с особенностями метаболизма. Такую гипотезу высказали в 2024 году на конференции Общества экспериментальной биологии в Праге, среди ее сторонников — Юэн Камплиссон из Манчестерского. Вместе со своей командой он выяснил, что у представителей данного вида метаболизм остается неизменным практически всю жизнь. Иными словами, такая рыба не стареет.