Гренландские акулы живут по 400 лет. Раскрыт секрет их долголетия

Гренландские акулы достигают в длину до 7 м и весят свыше тонны. О размножении вида известно мало, вероятно, половая зрелость у самок наступает, когда их тело вырастает до 4 м, на что уходит 150 лет. Вид обитает в холодных водах Арктики и северной части Атлантического океана на глубине до 2647 м.