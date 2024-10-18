Грека осудили за то, что он проникал к соседям, чтобы понюхать обувь

17 октября судья города Салоники (Греция) приговорил к тюремному заключению сроком на один месяц местного жителя. Сообщается, что мужчина неоднократно беспокоил соседей, проникая в их владения, чтобы понюхать обувь. 28-летний обвиняемый, в свою очередь, заявил, что не может объяснить свое «необычное» поведение, которое поставило его в очень неловкое положение перед общественностью.