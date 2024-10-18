Грека осудили за то, что он проникал к соседям, чтобы понюхать обувь

17 октября судья города Салоники (Греция) приговорил к тюремному заключению сроком на один месяц местного жителя. Сообщается, что мужчина неоднократно беспокоил соседей, проникая в их владения, чтобы понюхать обувь. 28-летний обвиняемый, в свою очередь, заявил, что не может объяснить свое «необычное» поведение, которое поставило его в очень неловкое положение перед общественностью.
Известно, что мужчину арестовали перед рассветом 8 октября в небольшом городке Синдос, расположенном примерно в 15 километрах к западу от Салоник. Полицию вызвал владелец после того, как обнаружил обвиняемого во дворе своего дома, обнюхивающего обувь семьи.
Позднее выяснилось, что за последние шесть месяцев произошло по меньшей мере три подобных инцидента, несмотря на то, что соседи неоднократно просили обвиняемого прекратить это.
Обвиняемый объяснил, что у него не было намерения нарушать закон или причинять кому-либо вред. Пострадавшие также засвидетельствовали, что мужчина никогда не проявлял никаких признаков агрессии во время своих ночных визитов.
Тем не менее суд принял решение арестовать мужчину, заключить его под стражу на один месяц. В дополнение обвиняемому греку предписали регулярное посещение психотерапевта.
Ранее рассказывали, что мужчину приговорили к заключению за помощь в домашних делах.