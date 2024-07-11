Грех и любовь: что нельзя просить у Бога?

Поэтому если вы просите какие-либо добродетели, нужно быть к ним готовыми. И если вы будете требовать от Бога дать вам их, он пошлет вам множество испытаний для того, чтобы это приобрести. Если не быть к этому готовым, можно даже потерять веру.