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Грех и любовь: что нельзя просить у Бога?

Семь советов от батюшки.

Источник: Shutterstock

Когда мы приходим в церковь, мы хотим попросить у Бога то, чего нам не хватает. И многие из нас при этом задумываются: а правильными ли будут наши желания?

На канале проекта «Святые места» батюшка рассказал, что нельзя просить у Бога.

Грех и греховные дела

Часто бывают случаи, когда двое мужчин влюблены в одну женщину. И вот она выходит замуж за одного, а другой, обезумев, начинает просить Бога, чтобы она стала его. В таком случае этот самый мужчина хочет разрушить брак. И это считается грехом.

Нельзя просить у Бога греховные дела. Надо желать счастья самому себе — тогда все в жизни наладится.

Добродетель

Не надо просить добродетелей, например таких как любовь и смирение, так как они требуют духовной подготовки и духовного роста. Обычный человек не понесет смирение, поскольку в таком случае потребуется терпеть унижения.

Поэтому если вы просите какие-либо добродетели, нужно быть к ним готовыми. И если вы будете требовать от Бога дать вам их, он пошлет вам множество испытаний для того, чтобы это приобрести. Если не быть к этому готовым, можно даже потерять веру.

Свои желания

Часто наша воля и наши желания не угодны Богу, так как у Него особый промысел и попечение.

Также нельзя просить исполнить какие-либо прихоти, которые разжигают ваши страсти или амбиции. А вот взять благословение — это можно.

Наказание

Можно прийти к батюшке и исповедаться или попросить у Бога прощение, но ни в коем случае нельзя требовать от него наказания за какие-либо свои поступки.

Если мы совершаем плохие поступки или делаем что-то неправильно, нужно постараться исправить ситуацию и просить у людей и Бога прощения.

Смерть

Некоторые люди оказывается в жизненном тупике и не видят никакого выхода, кроме как совершить суицид. Это само по себе считается грехом. А просить у Бога смерти — это малодушие.

Если человек готов лезть в петлю, значит, он стоит не на том пути. Нужно разобраться в себе, посмотреть на сложившуюся ситуацию под другим углом — тогда выход найдется.

Деньги и богатство

Ни в коем случае нельзя просить у Бога денег, богатства и славы, так как это является неким преступлением. Эти, на первый взгляд, блага на самом деле не играют никакой роли в жизни.

Попросить у Бога помощи или нужного человека — можно.

Настойчивость

Если настойчиво просить у Бога помощи, скорее всего, все обернется против просящего.

Господу будет угодно послать что-то, о чем просят, тогда, когда сложится определенная ситуация. И просить нужно только один раз, так как прошение второй и третий раз уже происходит без веры.

Ранее в Челябинской епархии рассказали, что нельзя делать со святой водой.

Анна Морозова