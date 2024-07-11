Грех и любовь: что нельзя просить у Бога?

Когда мы приходим в церковь, мы хотим попросить у Бога то, чего нам не хватает. И многие из нас при этом задумываются: а правильными ли будут наши желания?
На канале проекта «Святые места» батюшка рассказал, что нельзя просить у Бога.
Грех и греховные дела
Часто бывают случаи, когда двое мужчин влюблены в одну женщину. И вот она выходит замуж за одного, а другой, обезумев, начинает просить Бога, чтобы она стала его. В таком случае этот самый мужчина хочет разрушить брак. И это считается грехом.
Нельзя просить у Бога греховные дела. Надо желать счастья самому себе — тогда все в жизни наладится.
Добродетель
Не надо просить добродетелей, например таких как любовь и смирение, так как они требуют духовной подготовки и духовного роста. Обычный человек не понесет смирение, поскольку в таком случае потребуется терпеть унижения.
Поэтому если вы просите какие-либо добродетели, нужно быть к ним готовыми. И если вы будете требовать от Бога дать вам их, он пошлет вам множество испытаний для того, чтобы это приобрести. Если не быть к этому готовым, можно даже потерять веру.
Свои желания
Часто наша воля и наши желания не угодны Богу, так как у Него особый промысел и попечение.
Также нельзя просить исполнить какие-либо прихоти, которые разжигают ваши страсти или амбиции. А вот взять благословение — это можно.
Наказание
Можно прийти к батюшке и исповедаться или попросить у Бога прощение, но ни в коем случае нельзя требовать от него наказания за какие-либо свои поступки.
Если мы совершаем плохие поступки или делаем что-то неправильно, нужно постараться исправить ситуацию и просить у людей и Бога прощения.
Смерть
Некоторые люди оказывается в жизненном тупике и не видят никакого выхода, кроме как совершить суицид. Это само по себе считается грехом. А просить у Бога смерти — это малодушие.
Если человек готов лезть в петлю, значит, он стоит не на том пути. Нужно разобраться в себе, посмотреть на сложившуюся ситуацию под другим углом — тогда выход найдется.
Деньги и богатство
Ни в коем случае нельзя просить у Бога денег, богатства и славы, так как это является неким преступлением. Эти, на первый взгляд, блага на самом деле не играют никакой роли в жизни.
Попросить у Бога помощи или нужного человека — можно.
Настойчивость
Если настойчиво просить у Бога помощи, скорее всего, все обернется против просящего.
Господу будет угодно послать что-то, о чем просят, тогда, когда сложится определенная ситуация. И просить нужно только один раз, так как прошение второй и третий раз уже происходит без веры.
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Анна Морозова