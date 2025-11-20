Популярные темы
Греф рассказал Путину о возможном бессмертии уже через 6−7 лет

Смелое заявление сделал глава Сбербанка Герман Греф на встрече с Владимиром Путиным.

Андрей Монид
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

На конференции об искусственном интеллекте глава Сбербанка Герман Греф рассказал президенту РФ о прогнозах футуролога Рэя Курцвейла, который считает, что в ближайшие 6−7 лет люди могут получить шанс обрести бессмертие. Произойти это должно примерно к 2030−2035 годам.

Исследователь считает, что наука может перевесить старение, так что каждый прожитый год будет компенсироваться, а потом человек сможет даже «отыгрывать» годы жизни благодаря прогрессу.

Путин в ответ отметил, что раньше люди жили всего 20−35 лет, сейчас — в среднем около 80. При этом, по его словам, продлить жизнь до 150 лет теоретически возможно. Однако главное не сколько жить, а как и зачем.

«Можно, наверное, довести до 150 лет. Но, во-первых, всегда будет мало. Так же, как денег. Всегда. На мой взгляд, главный вопрос не в том, сколько прожить. Главный вопрос в том, как прожить, зачем и ради чего. А на эти вопросы отвечают наши традиционные ценности», — отметил Путин.

