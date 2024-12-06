Греф пообещал снести «шалаши» и «шанхаи» вокруг курорта «Манжерок»

Глава Сбербанка Герман Греф рассказал на Дне инвестора о развитии всесезонного курорта «Манжерок» в Республике Алтай, передает корреспондент РБК. Курорт «Манжерок» — проект Сбербанка — официально открылся в декабре 2023 года.
«Задача у нас — построить лучший горнолыжный курорт в мире. И мы эту задачу реализуем», — отметил Греф. Он выразил надежду, что в начале 2025 года с правительством будет подписан договор о создании рядом с курортом первой федеральной зоны комплексного развития территории (КРТ). Ее корневым инвестором будет Сбербанк, который будет контролировать всю инфраструктуру, включая средства размещения.
«Потому что там строятся сегодня шалаши и шанхаи вокруг — в русском понимании этого слова, такие “цыганские разноцветные кибитки”. Сегодня все, что касается зоны “Манжерок”, под нашим контролем, наш генеральный план, и мы будем строго этим управлять, воссоздавая природу Алтая и постепенно снося все эти “кибитки” и отдавая эти зоны инвесторам разного уровня, но которые готовы строить там туристический кластер высочайшего уровня. Это будет касаться всех уровней отелей — от двух до пяти звезд», — сказал Греф.
Со следующего года Сбербанк планирует приступить к монетизации проекта. По оценкам Грефа, цена на землю вокруг курорта резко подскочила. «Спрос огромный на шале, на апартаменты, чего мы и ожидали. И сейчас мы начнем строить первый комплекс апартаментов. И надеюсь, что мы заработаем первые хорошие деньги», — добавил Греф. По его словам, если модель реализуется, то за счет апартаментов в первую очередь должно окупиться строительство инфраструктуры, а отели, в свою очередь, будут долгосрочно приносить прибыль.
«В стране критически не хватает такого рода инфраструктуры. Надеюсь, что пока Европа закрыта, мы слово “Куршевель” поменяем на “Манжерок”. И к нам будут все ездить. Там действительно уже очень комфортно, а будет просто сверхкомфортно», — пообещал Греф.
Кроме того, Сбербанк, по словам Грефа, сейчас находится на стадии подписания концессионного соглашения с правительством: по концессии в Горно-Алтайске будет построен новый аэропорт и улучшена инфраструктура. В аэропорту удлинят взлетную полосу на 500 м, построят новые перроны, рулежные дорожки, от воздушной гавани будет построена новая дорога до «Манжерока», которая «будет занимать 15−17 минут».
«Мы привели аэропорт в порядок после того, как купили его. Мы владеем им чуть больше полугода, и за полгода мы сделали там максимум — те, кто прилетит сегодня, наверное смогут удивиться», — сказал Греф.
По словам Грефа, «Манжерок» был «плохим активом, который не могли продать шесть лет». «Мы хотим показать, как из плохого актива можно сделать хороший бизнес. И мы это сделаем», — заявил глава Сбербанка.
Всесезонный курорт «Манжерок» Сбербанк развивает с 2012 года. В 2019 году компания «Сбербанк капитал» внесла 1,21 млрд руб. в имущество ЗАО «Горнолыжный комплекс “Манжерок”», но позднее в том же 2019 году продала все ценные бумаги «Манжерока». На момент реализации горнолыжного комплекса стоимость финансового вложения в него у «Сбербанк капитала» составила 3,82 млрд руб. В 2020 году Сбербанк подписал меморандум об инвестициях в курорт 4 млрд руб.
Сколько туристов принимает «Манжерок»
В 2023 году «Манжерок» посетило около 700 тыс. туристов. В зимний сезон 2023/2024 года на горнолыжном курорте побывало 210 тыс. человек, что на 56% больше, чем в прошлом году. За девять месяцев 2024 года в «Манжероке» побывало 560 тыс. гостей, за лето — 380 тыс., что на 30% больше к 2023 году, сообщала пресс-служба курорта.