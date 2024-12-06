Греф пообещал снести «шалаши» и «шанхаи» вокруг курорта «Манжерок»

«Потому что там строятся сегодня шалаши и шанхаи вокруг — в русском понимании этого слова, такие “цыганские разноцветные кибитки”. Сегодня все, что касается зоны “Манжерок”, под нашим контролем, наш генеральный план, и мы будем строго этим управлять, воссоздавая природу Алтая и постепенно снося все эти “кибитки” и отдавая эти зоны инвесторам разного уровня, но которые готовы строить там туристический кластер высочайшего уровня. Это будет касаться всех уровней отелей — от двух до пяти звезд», — сказал Греф.