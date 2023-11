Green Day выпустили трек Look Ma, No Brains! и клип на него

В энергичном шутливом треке фронтмен Билли Джо Армстронг поет, что он «тупой, одинокий и не чувствует никакой боли». На композицию также был снят клип, продолжающий черно-белую эстетику предыдущего видео на сингл The American Dream Is Killing Me. В нем коллектив исполняет песню, пока некому молодому человеку проводят манипуляцию над мозгом.