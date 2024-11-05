Гречневая лапша (соба): польза и вред

Как делается гречневая лапша?
Владимир Мартиросян
доктор технических наук, профессор РАН, заместитель директора по научной работе ФГАНУ НИИХП.
— Приготовление макаронного теста для гречневой лапши включает дозирование ингредиентов — пшеничной и гречневой муки, солевого раствора — и дальнейший замес теста до образования крошкообразной сыпучей массы. Затем тесто начинают раскатывать на вальцах до определенной толщины, после чего нарезают в виде нитей на специальных устройствах. Далее следует процесс сушки, для этого сырые макаронные изделия развешивают на бастунах (полые металлические трубки), и по конвейеру они перемещаются в сушильную камеру. Сушка проводится при щадящих режимах при температуре до 50 ºС и занимает 6−8 часов в зависимости от толщины полуфабриката. После сушки изделия охлаждают и стабилизируют, нарезают на определенную длину и отправляют на упаковку.
Как выбрать гречневую лапшу?
— Обычно гречневая лапша готовится из смеси муки: пшеничной и гречневой в соотношении 85/15. Пшеничную муку используют с высоким содержанием клейковины, так как в гречневой муке полностью отсутствуют клейковинообразующие белки. Также для улучшения эластичности теста при раскатке в рецептуру лапши добавляется немного соли. В зависимости от того, какая мука преобладает в рецептуре, цвет готовых изделий может меняться от кремово-серого до коричневого. При использовании большего количества гречневой муки в рецептуре изделий возможно применение структурообразователей: модифицированного крахмала, гидроколлоидов, яиц или меланжа. Следует воздержаться от приобретения гречневой лапши, если в составе заявлены синтетические красители и ароматизаторы, — советует Владимир Мартиросян.
Как правильно хранить гречневую лапшу?
— Срок годности гречневой лапши установлен в течение 24 месяцев. Хранить лапшу лучше в сухом темном месте при температуре не выше 25 ºС и относительной влажности воздуха не более 70%. Не допускается хранение лапши рядом с продуктами или товарами, имеющими специфический запах, — объясняет Владимир Мартиросян.
Питательная ценность
— Безусловно, гречневая мука отличается повышенным содержанием белка, пищевых волокон, в ней содержатся железо, кальций, магний, фосфор, калий, марганец. Гречиха является источником флавоноидов, это антиоксиданты, которые играют важную роль в биохимических процессах жизнедеятельности организма. По содержанию клетчатки гречиха превосходит пшеницу, что вместе с меньшим количеством крахмала обусловливает низкое значение гликемического индекса гречихи и продуктов ее переработки. При производстве гречневой лапши, благодаря щадящей технологии сушки, большинство питательных веществ сохраняется и практически не утрачивается в процессе варки, — объясняет Владимир Мартиросян.
Полезные свойства гречневой лапши
Елена Сюракшина
врач-эндокринолог высшей категории, кандидат медицинских наук, диетолог.
— Гречневая лапша — полезный и питательный продукт, который отлично подойдет для здорового питания. Прежде всего, собабогата сложными углеводами, которые обеспечивают длительное чувство сытости и поддерживают уровень энергии на протяжении дня. Она содержит более высокое количество белка по сравнению с другими видами лапши, что делает ее отличным выбором для вегетарианцев и веганов. В гречневой лапше также присутствуют важные аминокислоты, прежде всего лизин, который играет ключевую роль в синтезе белка и поддержании здоровья кожи.
Кроме того, гречка является отличным источником витаминов группы B, которые необходимы для нормального функционирования нервной системы и обмена веществ.
Благодаря высокому содержанию клетчатки лапша способствует нормализации пищеварения, предотвращает запоры и помогает поддерживать здоровье кишечника.
Гречневая лапша рекомендуется людям, придерживающимся здорового образа жизни, а также тем, кто хочет контролировать вес. При этом важно, как приготовлено блюдо. Отварная лапша с овощами и нежирным мясом — отличное диетическое блюдо. А обжаренная в масле, со свининой и сладким азиатским соусом будет на порядок калорийнее.
Вред и противопоказания
Прежде всего стоит воздержаться от употребления гречневой лапши людям с аллергией на гречиху, так как чувствительность к этому продукту может вызывать серьезные реакции, включая кожные высыпания и расстройства пищеварения.
Также нежелательно включать гречневую лапшу в рацион при наличии некоторых заболеваний желудочно-кишечного тракта, таких как язвенная болезнь или хронический панкреатит, особенно в период обострения. В этих случаях употребление блюд, богатых клетчаткой, может привести к дополнительному раздражению слизистой.
Людям с диабетом необходимо следить за размерами порций, так как содержание углеводов может повлиять на уровень сахара в крови.
Особенности приготовления гречневой лапши
Константин Жук
бренд-шеф, эксперт Роскачества.
— Гречневая лапша (соба) нежна и капризна, в отличие от лапши, приготовленной из твердых сортов пшеницы. Собу легко переварить и превратить в кисель, но есть один простой способ сохранить вкус и структуру лапши — это готовить точно по инструкции, ведь сортов лапши довольно много и время варки может составлять от 3 до 10 минут. Обязательно промойте лапшу после варки в проточной холодной воде и, сбрызнув маслом, перемешайте.
Рецепт
Жареная лапша соба с икрой сазана и запеченными баклажанами
Ингредиенты на 2 порции: 100 г гречневой собы, 150 г свежей икры сазана в ястыках, 1 крупный баклажан, 4 зубчика чеснока, 10 г корня имбиря, 20 г кинзы, 20 г зеленого лука, 200 г томатов (протертых томатов в собственном соку), 5−10 г сахара (по вкусу), 10 г сока лайма, 30 г меда, 5 г темного соевого соуса «супериор», 20 г перечной пасты с соевыми бобами, 5 г нерафинированного кунжутного масла, 50 г подсолнечного масла, 30 г муки.
Приготовление
Духовку разогрейте до 220 ºС. Лапшу отварите, следуя инструкции на упаковке, промойте в проточной холодной воде, сбрызните растительным маслом, перемешайте.
Баклажан заверните в фольгу, положите на противень и отправьте в духовку на 20 минут. Затем остудите при комнатной температуре в течение 30 минут. Очистите от кожуры, мякоть крупно нарубите.
Чеснок и имбирь очистите, у зелени удалите корни. Все овощи измельчите.
Икру сазана нарежьте ломтиками примерно 2 см, обваляйте в муке, посолите, поперчите, сбрызните соком лайма.
Разогрейте на сильном огне широкую сковороду, влейте подсолнечное и кунжутное масло, дайте разогреться.
Обжарьте чеснок и имбирь 30 секунд на сильном огне, добавьте икру сазана, готовьте, помешивая, 2 минуты.
Добавьте в сковороду пасту чили, соевый соус, томаты, мед и готовьте, помешивая, еще 1 минуту.
Добавьте баклажаны, лапшу, зелень, готовьте на сильном огне 30 секунд, приправьте сахаром и солью по вкусу.