Гречневая лапша (соба): польза и вред

— Приготовление макаронного теста для гречневой лапши включает дозирование ингредиентов — пшеничной и гречневой муки, солевого раствора — и дальнейший замес теста до образования крошкообразной сыпучей массы. Затем тесто начинают раскатывать на вальцах до определенной толщины, после чего нарезают в виде нитей на специальных устройствах. Далее следует процесс сушки, для этого сырые макаронные изделия развешивают на бастунах (полые металлические трубки), и по конвейеру они перемещаются в сушильную камеру. Сушка проводится при щадящих режимах при температуре до 50 ºС и занимает 6−8 часов в зависимости от толщины полуфабриката. После сушки изделия охлаждают и стабилизируют, нарезают на определенную длину и отправляют на упаковку.