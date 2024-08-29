Греческий туристический порт покрыла мертвая рыба

Тонны мертвой рыбы заполонили греческий туристический порт в городе Волос. Об этом пишет Sky News.
Жителей встревожил резкий запах тухлой рыбы и серебристый покров по всему порту. Властям приходится действовать быстро, так как зловоние может добраться до близлежащих ресторанов и отелей.
«Тонны мертвой рыбы простираются на километры. Это не только вдоль побережья, но и в центре Пагасетического залива», — сказал член городского совета Стелиос Лимниос.
По словам властей, за 24 часа на этой неделе было собрано более 40 тонн рыбы, но до конца операции еще далеко. Мэр Волоса обвинил правительство в том, что они не начали решать проблему еще до того, как туши подводных существ оказались у берегов города.
Также мэр предупредил, что гниющая рыба может привести к экологической катастрофе для других видов в этом районе.
По словам экологов, проблема вызвана наводнениями, произошедшими в Волосе в прошлом году. Тогда было затоплено плоскогорье Фессалия — равнина на юге Балканского полуострова в Греции.
Когда рыба, привыкшая к пресной воде, попала в соленую, она погибла, что и привело к появлению целого покрывала из мертвых туш.
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