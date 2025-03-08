Гражданка Нигерии хочет побить мировой рекорд по кругосветному путешествию

Вокруг света за 80 дней — уже прошлый век (если точнее, даже позапрошлый) — со времени выхода романа Жюля Верна путешествия стали удобнее, дешевле и быстрее. Нынешний рекорд составляет 64 часа, но героиня этого материала намерена его побить — и успеть объехать мир за 60 часов.
Историю гражданки Альмы Асиноби из Нигерии, которая намерена поставить новый рекорд, рассказала газета The Guardian. Девушка уже много лет является профессиональной путешественницей: в 2019 году она закончила высшее образование в области архитектуры и дала себе зарок посещать 16 новых стран каждый год.
Впрочем, пандемия коронавируса сбила планы Альмы — за 6 прошедших лет она объехала только 30 стран, зато основала турагентство Kaijego и помогает путешествовать другим.
Но главное событие в жизни девушки должно состояться 15 марта: в этот день Альма намерена побить рекорд из Книги рекордов Гиннесса и посетить все семь континентов за 60 часов (современное кругосветное путешествие выглядит именно так).
В случае успеха Альма присоединится к целой череде африканцев-путешественников, которые активно ставят мировые рекорды в последнее время — Директор Книги рекордов Гиннесса по маркетингу Николас Брукс рассказывает, что с 2023 года компания получила более 7000 заявок с этого континента.
На пути к рекорду перед Альмой стоит больше трудностей, чем перед гражданами многих других стран: девушке пришлось посетить несколько соседних стран, чтобы получить 10 виз. Своим рекордом она намерена осветить проблему, с которой сталкиваются путешественники со «слабыми» паспортами.
В Индексе паспортов Хенли 2025 года, который показывает, насколько легко передвигаться по миру обладателям паспорта того или иного государства, Нигерия занимает 88 место, которое делит с Эфиопией и Мьянмой. Индекс учитывает возможность безвизового въезда, а также условия для получения визы во все страны и территории мира. Тройка лидеров в Индексе Хенли — Сингапур, Япония и Южная Корея. Россия в нем сейчас занимает 45 место.
Граждане Нигерии также регулярно жалуются и на неформальные препоны: по их словам, в Европе, Северной Америке и даже родной Африке их чаще допрашивают, выводят из очереди на границе и отказывают в посадке по надуманным причинам, чем большинство других пассажиров.
Альма уверена, что паспорт не должен ограничивать мечты, и надеется показать это с помощью установленного рекорда, хотя в 2023 году сама столкнулась с тем, что ее не пропустили в Иорданию на границе с Египтом. Багаж девушки тогда по ошибке и вовсе уехал в другой город: его до сих пор не нашли.
А вот с пограничной службой Альма разобралась за две минуты, потребовав показать ей пункт в правилах, обосновывающий ее задержание. «Они всегда говорят “это указано в правилах” и надеются, что вы будете молчать. Требуйте показать правила, отстаивайте свои права — и они отступят», — такой совет Альма дает начинающим путешественникам.
Чтобы подтвердить рекорд, Альме нужно посетить каждый из семи континентов, выйти за пределы аэропорта и сделать фотографию рядом с достопримечательностью в качестве доказательства. Путешественница начнет свой путь в Антарктиде — там она надеется увидеть пингвинов, а закончит его в Австралии. «Попасть в Антарктиду сложнее всего, поэтому я хочу с нее начать, чтобы не тратить время», — объясняет Альма.
Много месяцев она была уверена, что задача, которая ей предстоит, чуть проще, и нужно побить рекорд в 73 часа, установленный в 2023 году. Но в феврале этого года американский путешественник Джонни Бакингэм, ветеран ВВС США, поставил новый рекорд в 64 часа, и теперь девушке нужно одолеть уже его, чтобы попасть в Книгу рекордов.
Достаточно ли я безумна, чтобы бросить вызов ветерану ВВС США, перелопатив план всего путешествия за неделю до вылета? — ДА!
В поездке Альма намерена побить еще один рекорд — по количеству подписей на одном предмете. Девушка возьмет с собой флаг Нигерии, и намерена убедить несколько тысяч людей расписаться на нем на вечеринке в Лагосе, где будет отмечать свое возвращение на родину, где ее героическую попытку многие поддерживают.
А вот блогер из Канады на днях поставил рекорд в путешествии совершенно другого рода: он погрузился в мир остроты, съев 25 невероятно жгучих перцев за 4,5 минуты, и объяснил, как нужно тренироваться для таких свершений.