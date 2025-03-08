Гражданка Нигерии хочет побить мировой рекорд по кругосветному путешествию

Альма уверена, что паспорт не должен ограничивать мечты, и надеется показать это с помощью установленного рекорда, хотя в 2023 году сама столкнулась с тем, что ее не пропустили в Иорданию на границе с Египтом. Багаж девушки тогда по ошибке и вовсе уехал в другой город: его до сих пор не нашли.