Гражданину Ирландии грозит тюрьма из-за отправленных смайликов

На некоторое время Куини вернулся на родину, но как только квартира в Дубае была готова — он прилетел в Эмираты, чтобы обосноваться на новом месте. Однако все пошло не по плану: ирландец, вернувшись в квартиру приятеля, чтобы забрать свои вещи, обнаружил, что они пропали.