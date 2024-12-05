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Гражданину Ирландии грозит тюрьма из-за отправленных смайликов

Эмодзи с ниндзя и каплей крови восприняли как серьезную угрозу.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail

Ирландцу грозит несколько лет тюремного заключения в Дубае (ОАЭ) из-за того, что он отправил смайлики, изображающие ниндзя и каплю крови, знакомому, который, как утверждается, украл его вещи. Об инциденте пишет Daily Mail.

Сообщается, что гражданин Ирландии Стюарт Куини приехал в ОАЭ, где познакомился с жителем Бельгии, который впоследствии помог его другу приобрести квартиру. До этого момента Куини на протяжении двух месяцев проживал в гостях у приятеля из Бельгии.

На некоторое время Куини вернулся на родину, но как только квартира в Дубае была готова — он прилетел в Эмираты, чтобы обосноваться на новом месте. Однако все пошло не по плану: ирландец, вернувшись в квартиру приятеля, чтобы забрать свои вещи, обнаружил, что они пропали.

Продолжительное время мужчина просил вернуть украденное, однако все его сообщения были проигнорированы. Тогда, будучи в алкогольном опьянении, раздосадованный Куини отправил эмодзи с ниндзя и каплей крови. Получатель воспринял это как угрозу, из-за чего ирландца доставили в полицейский участок Аль-Барша (Дубай, ОАЭ) и сообщили, что ему может грозить несколько лет тюрьмы.

Известно, что законодательство ОАЭ запрещает грубые, оскорбительные или угрожающие текстовые сообщения, даже если они выражены саркастически, в шутку между близкими друзьями или супругами.

В настоящее время Куини находится под стражей. Власти не намерены выпускать мужчину из страны.

Ранее рассказывали, что в Великобритании девушка отомстила любовнице отца и попала в тюрьму.