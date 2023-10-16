Гражданин Владивостока и востоковед. Илья Лагутенко отмечает 55-летие

Бессменный лидер группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко отмечает 55-летие. Китаевед по образованию он связал свою жизнь с музыкой. За десятки лет гастролей он вместе с коллективом объездил почти весь мир, но остался верным родному Владивостоку, почетным гражданином которого его признали несколько лет назад.

В этот же день исполняется 40 лет с момента основания музыкальной группы «Мумий Тролль», фронтменом которой он является. РБК Life собрал интересные факты про музыканта.

Жизнь во Владивостоке

Илья Лагутенко родился 16 октября 1968 года в Москве в семье архитектора и художницы. После смерти отца будущего музыканта его семья переехала во Владивосток, на родину матери. Там он окончил школу с углубленным изучением китайского языка, а затем и Дальневосточный государственный университет, где получил специальность «страновед» (направления «востоковедение» и «африканистика»).

О первых шагах в музыке

В школьные годы Илья Лагутенко пел в хоре. А уже в десять лет задумался о создании своей первой музыкальной группы. Средств на покупку музыкальных инструментов у семьи не было, но дед мальчика нашел выход — сделал синтезатор своими руками.

«Электрогитары — это была неосуществимая мечта. Они висели только в магазине “Мелодия”, и на них были заоблачные цены — что-то вроде 220 ₽ А мама зарабатывала 100 ₽ в месяц. Так что все инструменты создавали собственными руками. Дед, используя журнал “Юный техник”, спаял синтезатор. Я, помню, в яхт-клубе забрал использованное перо руля и выпилил такой треугольник, как у группы Kiss», — рассказывал Лагутенко.

Первую группу он основал чуть позже, когда ему исполнилось 13 лет. В состав Boney P («Бони Пи»), такое название она носила, вошли одноклассники и друзья Лагутенко: Кирилл Бабий (клавишные), Павел Бабий (ударные), Игорь «Куля» Кульков (гитара), Андрей Барабаш (бас). Юные музыканты записали 30-минутный англоязычный альбом.

О работе переводчиком

В конце 1980-х музыкант даже успел поработать переводчиком в Китае. «Это была одна из моих первых работ в Китае — я работал переводчиком с китайского на русский и обратно. Помню, ребята из Москвы приехали, говорят: “У нас есть суперидея! Мы собираем по всей стране скамейки из парков, потому что они никому вроде как не принадлежат. Мы их отправим в Китай, а они из них сделают палочки для еды. Это был первый бизнес-проект, про который я услышал. На дворе был 1989 год”», — рассказывал Лагутенко в интервью журналистке Ирине Шихман (внесена Минюстом в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента).

«Мумий Тролль»

Самая большая глава в жизни Ильи Лагутенко — «Мумий Тролль». Музыкальную группу он основал в день своего 15-летия, 16 октября 1983 года. Тогда она называлась «Муми Тролль» — это имя персонажа из произведения финской писательницы Туве Янссон. Ее «специфическое понимание жизни» импонировало музыканту.

«Как-то так сложилось, что “Мумий Тролль” стал чуть ли не первой группой в городе. У нас энтузиастов рок-музыки было больше, чем музыкантов. При этом все музыканты видны — это же определенная культура, определенная манера одеваться, выглядеть. Как-то пришел ко мне парень. Кучерявый, в джинсах — сразу понятно, что человек рока. “Я, — говорит, — из Ростова, у меня есть группа “121-й этаж”. Я слышал, у тебя тоже есть группа. Давай создадим рок-клуб”. Вот так, собственно, и получился рок-клуб во Владивостоке… Было в итоге групп десять, и в них, за исключением вокалистов и басистов, участвовали одни и те же люди…» — вспоминал музыкант.

В 1985 году выходит первый студийный альбом группы «Новая луна апреля». Слушателям он понравился — ни одна дискотека во Владивостоке не обходилась без композиций с пластинки. А вот партийные представители окрестили группу «социально опасной». Они увидели в одном из четверостиший песни «Новая луна апреля» антисоветский скрытый смысл:

Новая луна апреля

Осветила небосвод,

Но мы ей уже не верим —

Нам она ничего не несет.

В 1987 году Лагутенко призвали в армию. После нескольких релизов без своего лидера группа приостанавливает деятельность. Перерыв продлится шесть лет. Сам музыкант даже успеет поработать в Китае и Лондоне в качестве переводчика и коммерческого советника.

К музыке он вернется в 1997 году. В том же году воссоединившаяся группа выпустит сразу два альбома — «Морская» и «Икра». В этот период на музыкантов обрушится популярность, которая выйдет далеко за пределы страны. Из-за трудности определиться с жанром группы Илья Лагутенко придумал свой термин — «рокопопс», русскоязычный аналог поп-рока, — тем самым положив начало этому направлению.

«Ради шутки уже много лет назад мы вышли со словечком “рокопопс”, которое мне очень понравилось: оно описывает рок-музыку в ее популярном проявлении и звучит очень по-русски. Потому что там первая буква “Р”: р-р-р-рокопопс! Но когда я впервые прочитал исследование о рокопопсе в “Литературной газете”, я чуть со стула не упал!» — пояснил музыкант.

Успеху группы и своему лично Лагутенко, как он сам рассказывал, не удивился. «В ту пору бы было удивиться, но не удивился. Может, в силу возраста. Мне же не 16 было. Я к 27 годам уже много видел, много где побывал. Мы ведь, в общем-то, становились одновременно с этой индустрией. Нынешним генералам пиара тогда объясняли, как песня должна быть услышана», — рассказывал Лагутенко.

Композиция «Утекай» из «Морского» была занесена в список песен, изменивших мир, по версии русскоязычной редакции журнала Rolling Stone. Знаковой для группы стала песня из того же альбома «Владивосток 2000». Видеоклип на этот трек стал первым русским видео, показанным на российском МТV (вещание телеканала началось в 1998 году).

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-169094152&id=456239247&hd=2&autoplay=1&partner_ext=525" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В 2001 году группа выступила на международном музыкальном конкурсе «Евровидение», где представляла Россию. С песней Lady Alpine Blue коллектив занял 12-е место.

Всего за 40 лет существования группы музыканты выпустили 13 студийных дисков, среди которых: «Точно Ртуть Алоэ», «Мемуары», «Слияние и Поглощение», «Амба» и «Восток Х Северозапад», а также множество сборников, концертников и синглов.

Главная мечта детства

«Я хотел бы рано или поздно пройти земной шар под парусами. Мне не давали покоя лавры всех — от капитана Блада до Беллинсгаузена. Все те книжки, которые я где-то там беспорядочно про морские приключения одолел в детстве. Вот и если есть у меня мечта, то вот пройти все океаны под парусами», — делился Лагутенко.

Свою мечту музыканту удалось частично исполнить в 2012 году. Группа отправилась в кругосветное путешествие на паруснике «Седов». Прямо во время морского путешествия музыканты записали десятый альбом: «SOS матросу» вышел в преддверии 30-летия группы, в 2013 году.

Еще в строю

В марте 2022 года группа объявила, что прекращает концертную деятельность. «Мы приняли решение остановить нашу концертную деятельность. Более двух десятков лет нашей работой было писать песни, которые объединяли слушателей России, Украины и других стран», — говорилось в сообщении «Мумий Тролля».

Однако позднее группа возобновила выступления. В марте этого года был запланирован тур по российским городам. Но концерты коллектива отменили. Тогда организаторы не назвали причину.