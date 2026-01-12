Гражданам Польши разослали 4 млн брошюр с инструкцией на случай войны

Министерство обороны Польши разослало 4 миллиона экземпляров брошюры «Руководство по безопасности» по почтовым ящикам граждан. В них содержатся инструкции на случай войны или кризисной ситуации. Об этом сообщил заместитель министра обороны Цезарий Томчик в интервью телеканалу Polsat.
По его словам, всего планируется напечатать 13 миллионов таких брошюр, чтобы они дошли до каждого домохозяйства в стране. Томчик призвал жителей проверить почтовые ящики и ознакомиться с этой важной информацией, отметив, что электронная версия руководства также доступна онлайн.
В брошюре содержатся рекомендации по созданию запасов продуктов и воды, схемы эвакуации, карты ближайших убежищ, таблицы сигналов тревоги, а также инструкции по поведению в случае кибератак, стихийных бедствий и повреждений критической инфраструктуры.
Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов сообщил, что Украина перенесла часть производства БПЛА на территорию Польши из-за успешных ударов ВС РФ по местам сборки беспилотников.