Граймс назвала Азилию Бэнкс «да Винчи оскорблений» после конфликта в соцсети

Тем не менее Граймс поспешила объяснить, что не хотела никого обидеть. Певица подчеркнула, что даже после столь неприятного обмена репликами она желает Бэнкс успехов и восхищается ее талантом. После того, как рэперша не удостоила собеседницу ответом, Грайм назвала «ее лучшим хейтером на планете» и «да Винчи оскорблений».