Граймс назвала Азилию Бэнкс «да Винчи оскорблений» после конфликта в соцсети

Арт-поп-певица Граймс не стала ввязываться в словесную перепалку с рэпершей Азилией Бэнкс. Конфликт произошел после того, как Клэр Буше (настоящее имя Граймс) опубликовала на своей странице шутку с участием Бэнкс и ее самой.
На иллюстрации певицы изображены в роли персонажей из мюзикла «Злая» (2024): Граймс — в роли Глинды, Азилия — в роли Эльфабы. По мнению Граймс, такой фильм вполне стоит просмотра, передает Complex. Увидев пост, Бэнкс мгновенно обвинила коллегу в том, что ее пытаются «выставить злодейкой». Рэперша также припомнила Буше некоторые подробности ее отношений с предпринимателем Илоном Маском.
Тем не менее Граймс поспешила объяснить, что не хотела никого обидеть. Певица подчеркнула, что даже после столь неприятного обмена репликами она желает Бэнкс успехов и восхищается ее талантом. После того, как рэперша не удостоила собеседницу ответом, Грайм назвала «ее лучшим хейтером на планете» и «да Винчи оскорблений».
Ранее Азилия Бэнкс публично извинилась перед Лиззо за жестокую критику.