Политолог: зачем Украина выпускает мужчин в возрасте от 18 до 22 лет

Решение украинских властей разрешить мужчинам 18−22 лет свободный выезд за границу станет для украинского общества ловушкой. Какие цели преследует Киев на самом деле, ВФокусе Mail рассказал заведующий отделом Института стран СНГ Иван Скориков.

Дарья Баева
Автор ВФокусе Mail
Источник: Unsplash.com

Смягчение ограничений

С 28 августа 2025 года мужчины в возрасте от 18 до 22 лет получили право беспрепятственно пересекать государственную границу Украины, несмотря на военное положение в стране. Это решение, инициированное премьер-министром Юлией Свириденко и согласованное с военным командованием, стало неожиданным для многих, так с февраля 2022 года на Украине действовали строгие ограничения на выезд мужчин с 18 до 60 лет. По словам главы МВД Игоря Клименко, цель — предоставить молодым украинцам возможности для обучения, стажировок и работы за рубежом, чтобы в будущем они могли применить полученный опыт внутри страны.

Лазейка в законе

Однако эксперты сомневаются в альтруистических мотивах властей. Заведующий отделом Института стран СНГ, политолог Иван Скориков, назвал решение открыть границы для молодых мужчин до 22 лет «попыткой Киева решить сразу несколько задач».

Скориков напомнил, что в сентябре прошлого года украинские власти столкнулись с тем, что значительное число старшеклассников не вышли на занятия после Дня знаний, так как уехали за границу. Согласно украинскому законодательству, несовершеннолетние граждане получают право на самостоятельный выезд с 16 лет. Многие пользуются этим, чтобы воссоединиться с родственниками или друзьями, которые уже находятся в странах ЕС в статусе беженцев.

Для родителей это становится способом обеспечить безопасность детей на фоне непрекращающихся дискуссий о возможном снижении призывного возраста и сообщений о жестких методах работы ТЦК, поступающих из разных регионов Украины.

«Банковая снижает напряжение среди молодежи на фоне НАБУ-протестов: выпустить нелояльных и заодно укрепить имидж нового кабмина. Эта практика, кстати, успешно использовалась в России сразу после начала СВО и даже при проведении частичной мобилизации, когда границы не закрывались. После организованных Западом митингов молодых грантополучателей Сороса Зеленский боится мира больше, чем продолжения боевых действий», — заключил эксперт.

Пряник и кнут

Решение правительства уже вызвало ажиотаж: на пунктах пропуска фиксируются очереди из молодых людей, многие из которых не скрывают, что не планируют возвращаться на Украину.

«А вот 23−24-летним парням, похоже, пора приготовиться. Есть ощущение, что этот пряник от Свириденко перед кнутом — дальнейшим снижением призывного возраста. К этому давно принуждают Киев европейские партнеры, не желающие воевать за украинцев».

Иван Скориков
политолог

По его мнению, не случайно одновременно с этим решением в Верховную Раду внесен законопроект об уголовной ответственности за незаконное пересечение границы. Согласно которому предлагается ужесточить ответственность, в том числе для уклонистов. Максимальное наказание, предусмотренное за преступление, составит до 5 лет лишения свободы.

Киев явно рассчитывает, что часть молодежи, покинув страну, сохранит лояльность и вернется в будущем, уверен заведующий отделом Института стран СНГ.

«Банда Зеленского посчитала издержки и хочет хотя бы частично сохранить лояльную молодежь. Ключевое слово — лояльную. Правда, затея с возвращением, а границы открыты в обе стороны, представляется обреченной. За три года многие за границей поступили в вузы, устроились на работу, и уже не собираются возвращаться на Украину, не то что до окончания боевых действий, а вообще — никогда», — добавил политолог.