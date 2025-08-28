Смягчение ограничений
С 28 августа 2025 года мужчины в возрасте от 18 до 22 лет получили право беспрепятственно пересекать государственную границу Украины, несмотря на военное положение в стране. Это решение, инициированное премьер-министром Юлией Свириденко и согласованное с военным командованием, стало неожиданным для многих, так с февраля 2022 года на Украине действовали строгие ограничения на выезд мужчин с 18 до 60 лет. По словам главы МВД Игоря Клименко, цель — предоставить молодым украинцам возможности для обучения, стажировок и работы за рубежом, чтобы в будущем они могли применить полученный опыт внутри страны.
Лазейка в законе
Однако эксперты сомневаются в альтруистических мотивах властей. Заведующий отделом Института стран СНГ, политолог Иван Скориков, назвал решение открыть границы для молодых мужчин до 22 лет «попыткой Киева решить сразу несколько задач».
Скориков напомнил, что в сентябре прошлого года украинские власти столкнулись с тем, что значительное число старшеклассников не вышли на занятия после Дня знаний, так как уехали за границу. Согласно украинскому законодательству, несовершеннолетние граждане получают право на самостоятельный выезд с 16 лет. Многие пользуются этим, чтобы воссоединиться с родственниками или друзьями, которые уже находятся в странах ЕС в статусе беженцев.
Для родителей это становится способом обеспечить безопасность детей на фоне непрекращающихся дискуссий о возможном снижении призывного возраста и сообщений о жестких методах работы ТЦК, поступающих из разных регионов Украины.
«Банковая снижает напряжение среди молодежи на фоне НАБУ-протестов: выпустить нелояльных и заодно укрепить имидж нового кабмина. Эта практика, кстати, успешно использовалась в России сразу после начала СВО и даже при проведении частичной мобилизации, когда границы не закрывались. После организованных Западом митингов молодых грантополучателей Сороса Зеленский боится мира больше, чем продолжения боевых действий», — заключил эксперт.
Пряник и кнут
Решение правительства уже вызвало ажиотаж: на пунктах пропуска фиксируются очереди из молодых людей, многие из которых не скрывают, что не планируют возвращаться на Украину.
«А вот 23−24-летним парням, похоже, пора приготовиться. Есть ощущение, что этот пряник от Свириденко перед кнутом — дальнейшим снижением призывного возраста. К этому давно принуждают Киев европейские партнеры, не желающие воевать за украинцев».
По его мнению, не случайно одновременно с этим решением в Верховную Раду внесен законопроект об уголовной ответственности за незаконное пересечение границы. Согласно которому предлагается ужесточить ответственность, в том числе для уклонистов. Максимальное наказание, предусмотренное за преступление, составит до 5 лет лишения свободы.
Киев явно рассчитывает, что часть молодежи, покинув страну, сохранит лояльность и вернется в будущем, уверен заведующий отделом Института стран СНГ.
«Банда Зеленского посчитала издержки и хочет хотя бы частично сохранить лояльную молодежь. Ключевое слово — лояльную. Правда, затея с возвращением, а границы открыты в обе стороны, представляется обреченной. За три года многие за границей поступили в вузы, устроились на работу, и уже не собираются возвращаться на Украину, не то что до окончания боевых действий, а вообще — никогда», — добавил политолог.