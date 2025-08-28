Политолог: зачем Украина выпускает мужчин в возрасте от 18 до 22 лет

С 28 августа 2025 года мужчины в возрасте от 18 до 22 лет получили право беспрепятственно пересекать государственную границу Украины, несмотря на военное положение в стране. Это решение, инициированное премьер-министром Юлией Свириденко и согласованное с военным командованием, стало неожиданным для многих, так с февраля 2022 года на Украине действовали строгие ограничения на выезд мужчин с 18 до 60 лет. По словам главы МВД Игоря Клименко, цель — предоставить молодым украинцам возможности для обучения, стажировок и работы за рубежом, чтобы в будущем они могли применить полученный опыт внутри страны.