Границы старейшего государства Европы определило неожиданное исследование

Поселения Эль-Аргара располагались на холмах и были укреплены каменными стенами. Жилища имели прямоугольную форму и состояли из нескольких комнат. Обнаружены остатки металлургических мастерских, где изготавливали бронзовые изделия, такие как кинжалы, топоры и мечи длиной более 60 сантиметров. Керамика отличалась черной или темно-коричневой поверхностью без орнамента. Погребения осуществлялись на территории поселений, часто под полом жилищ или вмуровывались в стены.