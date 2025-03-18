Границы старейшего государства Европы определило неожиданное исследование

Эль-Аргарская культура существовала примерно с 1800 по 1550 годы до нашей эры и занимала территорию современной провинции Альмерия, распространяясь на север до Мурсии и на восток до Гранады. Однако влияние этого общества ощущалось и в других частях Иберийского полуострова, включая восточные и юго-западные регионы.
Эль-Аргар был уникальным обществом бронзового века, обладавшим централизованной системой управления и сложной социальной структурой, в отличие от соседних общин, где власть была менее организованной.
Поселения Эль-Аргара располагались на холмах и были укреплены каменными стенами. Жилища имели прямоугольную форму и состояли из нескольких комнат. Обнаружены остатки металлургических мастерских, где изготавливали бронзовые изделия, такие как кинжалы, топоры и мечи длиной более 60 сантиметров. Керамика отличалась черной или темно-коричневой поверхностью без орнамента. Погребения осуществлялись на территории поселений, часто под полом жилищ или вмуровывались в стены.
Чтобы понять, какие территории входили в сферу влияния Эль-Аргара, исследователи проанализировали производство и распространение керамики. Гончарные изделия — важный археологический источник, поскольку они отражают торговые связи, хозяйственные отношения и даже социальное неравенство.
Ученые применили петрографический анализ, позволивший определить, из каких материалов были изготовлены сосуды, а также использовали географические информационные системы (ГИС) для составления карт передвижения товаров.
Выяснилось, что в южных поселениях бассейна реки Сегура находят преимущественно аргарскую керамику, что говорит о контроле со стороны этого общества. В северных районах, напротив, существовало множество небольших гончарных мастерских, которые использовали местные материалы, что свидетельствует о большей экономической самостоятельности этих общин.
Такой контраст подтверждает, что влияние Эль-Аргара не было равномерным и формировало систему «центр — периферия», в которой центр контролировал ключевые ресурсы и стратегически важные регионы.
Кроме того, анализ захоронений показал, что керамика была не просто бытовым предметом, но и показателем социального статуса. В богатых захоронениях обнаружены высококачественные сосуды, в захоронениях простых людей — более грубые изделия местного производства. Это свидетельствует о глубоком социальном расслоении в обществе.
Исследование не только уточняет границы Эль-Аргара, но и предоставляет новые инструменты для изучения других древних цивилизаций — таких как минойская на Крите или унетицкая культура в Центральной Европе.