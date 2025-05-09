«Берега Победы»: как Россия поздравляет Эстонию с Днем Победы

Власти Ленинградской области организовали празднование Дня Победы не только для местных жителей, но и эстонцев. Граница между Россией и Эстонией в этом регионе проходит по реке Нарва. Граждане прибалтийского государства празднуют и у себя дома, и едут в Россию, чтобы без опасений принять участие в мероприятиях.