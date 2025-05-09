«Берега Победы»: как Россия поздравляет Эстонию с Днем Победы

Власти Ленинградской области организовали празднование Дня Победы не только для местных жителей, но и эстонцев. Граница между Россией и Эстонией в этом регионе проходит по реке Нарва. Граждане прибалтийского государства празднуют и у себя дома, и едут в Россию, чтобы без опасений принять участие в мероприятиях.
Трансляция парада
Власти Эстонии смогли на акцию «Берега Победы» ответить только флагами своей страны, Украины и ЕС, а также плакатом, который из-за ветра завернулся в букву Z.
Бессмертный полк
Жители Эстонии приняли участие в акции «Бессмертный полк» в Ивангороде. Они возглавили колонну, сообщили в администрации Ленинградской области.
— То, что колонну «Бессмертного полка» в Ивангороде возглавили граждане Эстонии — это смелый, достойный шаг. Это значит, что память о Великой Победе сильнее любых политических границ, — считает заместитель председателя Правительства Ленинградской области Евгений Барановский.
Празднования в Эстонии
В самой Эстонии жители несмотря на запугивание властей несут цветы к оставшимся памятникам. В Таллине собираются у «Бронзового солдата». В полиции предупредили, что демонстрация флагов России и СССР, а также георгиевских лент под запретом.