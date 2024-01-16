Грандиозный научный труд основоположника анатомии выставлен на аукцион

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Выдающийся труд основоположника научной анатомии Андреаса Везалия выставлен на аукцион Christie’s. Созданную в 1543 году работу «De Humani Corporis Fabrica Libri Septem», оказавшую значительное влияние на развитие медицины и науки, оценивают в £1 млн. Об этом сообщает Guardian.

Как отмечает источник, книга будет впервые выставлена на аукцион с тех пор, как удалось установить, что аннотации на ее страницах оставлял сам Везалий. Хрупкая 800-страничная научная работа в последний раз была продана в 2007 году коллекционеру и историку медицины Джерарду Вогринчичу. Он приобрел издание примерно за £8500.

Новый владелец подробно изучил книгу и исследовал аннотации на ее страницах. Вогринчич сравнил почерк с другими образцами почерка Везалия и заметил, что более 100 слов были написаны идентично. Тогда коллекционер связался с профессором Вивиан Наттон из Центра истории медицины Университетского колледжа Лондона. Изучив аннотации, эксперт подтвердил, что они действительно были сделаны Везалием.

«В этом нет никаких сомнений. Это замечательная работа по анатомии, намного опережающая все, что было в то время. Везалий создал систему анатомии и представил ее совершенно другим и уникальным способом», — отметил Наттон.

Сам Вогринчич признался, что на момент покупки даже не представлял, что в XVI веке к страницам книги прикасался великий ученый.

«Эта книга изменила представление о медицине. До того, как Везалий написал эту работу, люди считали абсолютными авторитетами древнегреческих врачей Гиппократа и Галена», — сказал коллекционер.

На протяжении более 1 тыс. лет в изучении анатомии доминировали научные взгляды Галена, родившегося в 129 г. н.э. Он основывал свои отчеты в основном на препарировании животных, например, берберских обезьян. В XVI веке ученые активно оперировали этими данными и даже преподавали анатомию по Галену в университетах, не проводя самостоятельно вскрытия.

У Везалия же был «совершенно другой образ мышления», отметил Вогринчич. «Чем больше он наблюдал и проводил собственные анализы и опыты, тем больше он понимал ошибочность суждений Галена. И именно тогда он начал подвергать сомнению авторитет своего предшественника», — сказал коллекционер.

В 28 лет Везалий опубликовал свои научные идеи в Fabrica, сопровождая текст «непревзойденными в то время по красоте, точности и качеству» иллюстрациями анатомии человека. На протяжении более 200 лет врачи продолжали активно пользоваться четкими и точными анатомическими иллюстрациями ученого.