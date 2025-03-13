Графический дизайнер: что это за профессия и каких навыков она потребует

Графический дизайнер — востребованная творческая профессия. Большинство тех, кто ее освоил, работают удаленно и в свободном графике, занимаются творчеством и не жалуются на однообразие задач. Но есть навыки, которые необходимы, а овладеть ими не так уж и просто. Вместе с экспертом Полиной Сураевой, графическим дизайнером Mail, рассказываем все самое важное об этой профессии.
Кто такой графический дизайнер: описание профессии
Графический дизайнер оформляет окружающую среду с помощью графических средств. Он придумывает образы, которые рассказывают об объекте, и переносит их на экран монитора.
Главная задача этого специалиста — создать визуальный образ, раскрывающий смысл бренда, проекта или предмета так, чтобы любой человек мог с легкостью его считать.
Можно сказать, что талантливый дизайнер без слов объясняет потребителю, что ему предлагается и зачем ему это нужно.
— Основное отличие профессии графического дизайнера от других дизайнерских профессий в том, что мы создаем визуальные образы. Это наш основной инструмент. Мы доносим до человека информацию, идеи, настроение с помощью изображений, — поясняет Полина Сураева. — Графический дизайнер работает на основе законов восприятия человеком визуальной информации. Есть много исследований, например, о том, как человек воспринимает те или иные цвета. Это помогает достигать цели. К примеру, в банковской сфере нередко используются синие оттенки, потому что они ассоциируются с надежностью.
Основные обязанности графического дизайнера
Профессия графического дизайнера — широкое понятие. Такой человек может работать и в СМИ, и в какой-то конкретной компании, и в дизайн-студии, и в брендинговом или рекламном агентстве. А может просто трудиться на себя, выполняя разовые заказы разных клиентов.
Вот какие обязанности выполняют представители этой профессии:
занимаются брендингом — созданием узнаваемого образа компании, ее логотипа;
— Создавая графический образ компании, ее знак, дизайнер закладывает в него смыслы, передает цели и миссию компании, рассказывает, чем она занимается. Это все можно сделать в брендинге через логотип, шрифт, цветовое оформление, — рассказывает Полина Сураева.
- разрабатывают маркетинговый дизайн для компаний и их продукции;
- оформляют пользовательские интерфейсы, страницы брендов и конкретных людей в социальных сетях;
- разрабатывают дизайн пространств, например навигацию для посетителей крупного мероприятия;
- придумывают новые шрифты;
- создают внешний вид упаковок продукции, мерчи;
— Графический дизайнер может придумывать упаковку для товаров. Он управляет вниманием потребителя, это важный навык. Нужно создать макет таким образом, чтобы оно было распределено именно так, как нужно заказчику, — поясняет эксперт.
занимаются моушн-дизайном — придумывают движущиеся элементы, например, для приложений.
Графический дизайнер может заниматься каким-то одним направлением или совмещать их, практикуясь в каждом.
Какими программами должен владеть графический дизайнер
Дизайн — это область на стыке художественного творчества и IT. Человеку, который решил развиваться в этой области, нужно осваивать не только рисунок, композицию и теорию цвета, но и специализированные программы. Без них невозможно создать макет для заказчика.
Собрали список популярных для графического дизайнера компьютерных программ.
- Adobe Photoshop. Помогает обрабатывать фотографии, работать с разными типами графики, создавать макеты и иллюстрации. Photoshop поддерживает все существующие форматы изображений, регулярно обновляется и обладает набором дополнительных функций — достаточно поставить специальный плагин.
- Adobe Illustrator. Программа с широкими функциями для векторной графики и создания иллюстраций, макетов и даже мобильных приложений. Также можно рисовать 3D-графику. Разработчик предлагает массу обучающих материалов.
- Adobe InDesign. Помогает создавать макеты для печатной продукции или цифровых медиа. Содержит множество шаблонов и шрифтов и поддерживает практически все форматы изображений.
- CorelDRAW. Профессиональная программа для создания макетов, логотипов, иллюстраций и обложек. Включает много шаблонов и шрифтов. Разработчик предлагает собственные обучающие уроки и курсы.
- Figma. Помогает создавать интерфейсы и контент для социальных сетей. Работает онлайн, а также можно скачать себе версию для десктопа. Отличается удобным интуитивно понятным интерфейсом, который может освоить даже новичок.
Нужно ли графическому дизайнеру уметь рисовать
— Не обязательно. Если у вас есть мечта стать графическим дизайнером, но вас останавливает то, что вы не умеете рисовать, все равно стоит попробовать. Графическим дизайнером может стать человек без навыков рисования. При этом если они у вас есть, это очень сильно помогает в работе, даже если вы учились в детстве, а сейчас ничего не рисуете ни на планшете, ни от руки. Если у вас есть опыт рисования на бумаге, будет гораздо проще разобраться, где должен быть блик, куда должна падать тень, где должна быть полутень, — поясняет наш эксперт Полина Сураева.
Какими качествами должен обладать графический дизайнер
Как и любая профессия, графический дизайн требует от кандидата определенных качеств. Принято делить их на soft skills («мягкие» навыки, личностные качества) и hard skills («жесткие» навыки, знания и умения, необходимые для профессиональных обязанностей). Собрали основные в таблицу.
|Soft skills
|Hard skills
|Креативное мышление
|Знание основ композиции, художественных техник, теории цвета и других компетенций художника
|Умение работать с большими объемами информации
|Знание теории дизайна
|Умение распределять свое время
|Владение несколькими графическими программами для дизайнеров
|Умение расставлять приоритеты
|Навыки работы с компьютерной графикой — растровой и векторной
|Клиентоориентированность
|Понимание, как работают смежные области дизайна — web, UX и т. д.
|Спокойное отношение к правкам
|Знание трендов дизайна
|Умение аргументировать свое мнение
|Знание основ типографики
|Гибкость в решении рабочих задач
|Понимание, как подготовить макет к печати
— В нашей профессии важно обладать художественным вкусом, без него работать будет тяжело, — дополняет Полина Сураева. — Именно с его помощью создается эстетичный продукт — макеты, упаковки
Эксперт отмечает, что важно быть внимательным и наблюдательным:
— Надо смотреть на классную работу и разбирать ее анатомию, выяснять, что там за сетка, как дизайнер добился такого эффекта. Также нужно быть готовым к большим объемам информации, уметь правильно работать с визуальными образами и цветом, чтобы создать нужное настроение, передать идею.
Кроме того, дизайнер работает с людьми, поэтому должен быть стрессоустойчивым.
— Это важно, когда приходят правки, с которыми не согласен, когда заказчик что-то придумывает, — уточнила Полина Сураева. — Стремитесь узнавать новое. Надо быть в курсе всех новинок, разработок. Учитесь создавать нестандартные решения. В дизайне важно привлекать чем-то необычным. Особенно это касается рекламных кампаний.
Какая зарплата у графического дизайнера в России
Зарплата графического дизайнера в нашей стране зависит от разных факторов. Основные из них:
- место проживания — Москва, Санкт-Петербург или другие регионы;
- формат работы — в офисе или удаленный;
- график — фиксированный или гибкий;
- формат оплаты — фиксированная или сдельная;
- нагрузка — фиксированная или определяемая самим дизайнером.
Согласно исследованию портала «ГородРабот.ру», средняя зарплата дизайнера в России в декабре 2024 года составила 61 421 рубль (1). При этом модальная зарплата (та, что чаще всего встречается в вакансиях) составляет 50 000 рублей.
Как показывает исследование, за прошлый год размер среднего вознаграждения специалиста вырос: в октябре, ноябре и декабре он преодолел порог в 60 000 рублей.
Кроме того, размер зарплаты графического дизайнера зависит от его опыта и портфолио, а также от региона проживания. Например, начинающий дизайнер в небольшом областном центре может получать 20 000 рублей, в Москве — 60 000 рублей. Специалист уровня senior, работающий в IT-компании или известном агентстве в большом городе, может получать 200 000 рублей и выше.
Плюсы и минусы профессии
Как у любой профессии, у графического дизайна есть свои преимущества и недостатки. Сначала рассмотрим основные плюсы.
Творчество. В основе дизайна лежат креативные идеи, поэтому дизайнерам чаще всего интересно работать.
— Огромный плюс профессии — она творческая. При этом дизайнер — не художник, это разные виды деятельности. Нужно придумывать, искать новые подходы, получать что-то новое из существующих визуальных образов. Мне очень нравится в профессии, что мы создаем не только что-то понятное, решающее задачу заказчика, но и эстетичное. Правда, есть исключения: иногда дизайнер намеренно создает что-то уродливое, для того чтобы привлечь внимание. Но это делается специально, и только после того, как он научился создавать эстетичный продукт, — объясняет Полина Сураева.
Высокий спрос. Сейчас производится много разнообразной продукции и контента, все это необходимо оформлять с помощью дизайна.
Достойная зарплата. Если дизайнер нарабатывает опыт, повышает свой уровень и не забывает пополнять портфолио, он будет получать приличное вознаграждение.
Свободный график. Дизайнеры имеют возможность работать там, где им удобно, и самостоятельно регулировать свою нагрузку.
— Возможность дистанционной работы — огромный плюс нашей профессии. Более того: есть часть работы дизайнера, где не нужен не только интернет, но даже компьютер — только голова, бумага и карандаш. Например, если графический дизайнер обдумывает концепцию бренда, он может делать это без компьютера, — делится наш эксперт.
Теперь о минусах профессии.
- Конкуренция. В сфере дизайна работает много хороших специалистов, поэтому приходится постоянно доказывать свою компетенцию и креативность.
- Необходимость постоянно учиться. Тренды дизайна часто меняются, появляются новые технические возможности. Графическому дизайнеру необходимо быть в курсе этого и повышать свою компетенцию.
- Сложности в коммуникации с клиентами. Дизайнеру приходится работать с разными людьми, выслушивать критику и аргументировать свою позицию. Иногда это бывает непросто и вызывает стресс.
— Еще один минус — правки, — рассказывает Полина Сураева. — Графический дизайнер в большинстве случаев работает под заказ. Мы чаще всего исполнители, да, творческие, но к нам приходят заказчики с конкретной задачей, которую нужно решить определенным образом. И иногда так случается, что взгляд дизайнера не совпадает со взглядом заказчика. Бывает непросто понять друг друга. И сам процесс внесения правок в макет, особенно на ранних этапах, может раздражать. Потому что когда дизайнер отдает макет заказчику, он воспринимает его как готовый проект, который можно использовать без правок. Чем больше опыта у дизайнера, тем меньше у него правок. Он понимает, чего хотят люди, как с этим работать. Правки — это нормальная часть работы, но на первых этапах они воспринимаются как отвержение твоего труда. Графический дизайн находится на стыке творческой и технической сфер деятельности, но большинство дизайнеров воспринимают себя как людей творческих. И когда не принимают твое искусство, это бьет по самолюбию, приносит дискомфорт, но нужно просто с этим поработать. При этом не надо бездумно исправлять, если заказчик требует чего-то, что будет плохо для конечного потребителя. В этом случае надо аргументированно отстаивать свою позицию.
Также наш эксперт делится неочевидным минусом для новичков:
— Минус профессии на начальных этапах — это когда тебе кажется, что у тебя нет вдохновения. Должно пройти некоторое время, чтобы человек понял: работать он сможет в любом случае. Важно создавать себе это вдохновение и трудиться. Если ждать музу, можно вообще ее никогда не дождаться. Это управляемый ресурс, важно понять, как именно себе его дать в конкретный момент.
Карьерная лестница графического дизайнера
В графическом дизайне можно развиваться и постоянно расти. Чаще всего выделяют четыре карьерные ступени. Они условно показывают уровень опыта и компетенции специалиста. Рассмотрим каждую из них.
Стажер
Человек, который только начинает свой путь в графическом дизайне. Он освоил простые функции программ и может создать, например, несложный макет в Photoshop. Пока у него небогатое портфолио, а опыт работы — несколько месяцев.
Junior
Это начинающий дизайнер. Он уже научился создавать макеты, выстраивая их по законам композиции. Начинает разбираться в типографике и развивает насмотренность, пробует применять в работе разные инструменты, ищет самые удобные и эффективные. Его портфолио пополняется небольшими, но разнообразными проектами. В профессии год или чуть больше.
Middle
Дизайнер, прочно вставший на ноги. Владеет большим набором инструментов, знает, для чего и какой лучше применять. Умеет создавать разные виды дизайна для разной продукции, может оформить лендинг, страницу в социальных сетях, придумать эффектный логотип или баннер. У него богатое портфолио и есть постоянные клиенты. В профессии от двух лет.
Senior
Опытный дизайнер. Может руководить командой, понимает бизнес-процессы, эффективно решает задачи с нуля. В профессии от трех лет.
Где учиться на графического дизайнера в 2025 году
Особенность профессии графического дизайнера в том, что иметь корочки об окончании специализированного вуза ему обязательно далеко не всегда. Большинство работодателей смотрит не на диплом, а на портфолио и проекты в нем.
Рассмотрим, как и где можно научиться графическому дизайну.
1. Обучиться в вузе
Факультеты дизайна есть во множестве вузов. Назовем несколько самых лучших:
- Национальный исследовательский институт «Высшая школа экономики»;
- Британская высшая школа дизайна;
- Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана;
- Институт дизайна Российского государственного университета им. А. Н. Косыгина;
- Московский политех. Полиграфический институт.
Длительность обучения на бакалавриате составляет четыре года. В магистратуре — два года.
2. Поступление в колледж после 9-го класса
Чтобы получить диплом дизайнера, не обязательно заканчивать 11 классов средней школы. Многие средние профессиональные учебные заведения открывают двери отделений дизайна девятиклассникам.
Не стоит думать, что хорошее образование могут дать только в вузе. Нередко ссузы тоже выпускают достойных специалистов.
Срок обучения чаще всего составляет четыре года.
3. Дизайнерские курсы
Если вы не хотите тратить время на обучение в вузе или колледже, можно пойти на курсы графического дизайна. Часто так поступают те, у кого уже есть диплом о профессиональном образовании в другой области.
Сегодня существует множество площадок, где можно пройти курс дизайна. Если покупать годовую программу, в среднем вы заплатите 120 000 рублей. Цена зависит от площадки, где организован курс, и тарифа.
По окончании вам выдадут свидетельство. Некоторые организации предлагают лучшим студентам трудоустройство.
4. Самообразование
Как уже говорилось выше, далеко не всех работодателей интересует диплом графического дизайнера. Есть успешные специалисты с отличным портфолио, которые не учились ни в вузах, ни в колледжах, ни на курсах. Они занимались самообразованием: смотрели обучающие видео, читали статьи, а главное — создавали собственные работы.
Но важно помнить, что комментарий и совет специалиста-практика иногда гораздо более ценен, чем множество прочитанных статей.
— Есть много хороших графических дизайнеров-самоучек, — добавляет Полина Сураева. — Часто в профессию идут люди с художественным образованием. Им намного проще. Они осваивают основы и успешно работают. Если у вас есть потребность в фундаментальных знаниях, если вы чувствуете себя неуютно, хотите глубже понять профессию, стоит обратиться к профессиональному обучению. Так вы получите знания качественнее, полнее и гораздо быстрее, чем если будете изучать все самостоятельно.
Какие предметы сдавать для поступления
Поскольку графический дизайнер — творческая профессия, в колледже или вузе, скорее всего, понадобится пройти вступительное испытание помимо среднего аттестационного балла после 9-го класса или ЕГЭ после 11-го класса. Требования в разных учебных заведениях могут различаться, поэтому лучше позвонить или прийти и выяснить все заранее.
СПО после 9-го класса:
- средний балл аттестата (в каждом учебном заведении он свой);
- творческое задание — например, рисунок (в каждом учебном заведении свои условия).
Вуз после 11-го класса:
- ЕГЭ по русскому языку;
- ЕГЭ по литературе;
- ЕГЭ по любому другому предмету (чаще всего выбирают английский язык, математику, обществознание);
- творческое задание — рисунок, макет или другое, согласно требованиям учебного заведения.
Востребованность профессии графический дизайнер на рынке
В современном цифровом и урбанизированном мире высоко ценится комфортная среда, креативный внешний вид вещей, удобные интерфейсы, наглядность и логичный визуал. Дизайн часто становится основой, краеугольным камнем успешного бизнеса.
Графические дизайнеры нужны везде: от областных администраций до небольших семейных производств. Их ищут брендинговые и маркетинговые агентства, бизнесмены, издатели, пиарщики, блогеры и все, кому приходится рассказывать о своем продукте. Ведь чаще всего потребитель хорошо воспринимает рассказ именно в виде изображения.
Будущее профессии графический дизайнер
С одной стороны, профессия графического дизайнера связана с компьютерными технологиями. Дизайнеру важно разбираться в программах, трендах, кое-что понимать в IT. Сейчас время бурного развития искусственного интеллекта, специалисты им активно пользуются. Некоторые из них боятся, что скоро всю работу будут делать нейросети.
На самом деле хорошие графические дизайнеры будут востребованы и в будущем, с развитием искусственного интеллекта. Нейросети не могут чувствовать, как человек, улавливать его настроение, уместно использовать ассоциации. К тому же в работе графического дизайнера, как в любой творческой сфере, ключевое значение имеют мысль, художественный вкус, культурный бэкграунд, эмпатия и другие способности, которыми не обладают нейросети.
— Дизайнеров мало, их не хватает. Если вы не живете в центре большого мегаполиса, где тратятся большие бюджеты на дизайн, эстетики вокруг немного, важно ее создавать, — дополняет наш эксперт.
Отзывы специалиста о профессии
Своими наблюдениями о профессии делится графический дизайнер Полина Сураева.
— Графический дизайнер должен быть в курсе всех новинок, применять в работе искусственный интеллект. Есть самые простые виды работ, которые нейросети могут сделать за дизайнера.
Эта профессия очень гибкая. Если вы любите работать в коллективе, вы сможете трудиться в рекламном агентстве или студии дизайна. Если вы хотите руководить, вы можете стать арт-директором. Вы можете создать свою студию с определенным стилем дизайна, освоить соседнюю сферу, например верстку сайтов на конструкторе или с нуля. Или область креативной полиграфии — и будете разбираться в материалах, в нанесении и делать крутые креативные проекты.
Графический дизайн не ограничивается брендингом, как многие считают. Это очень большая область, особенно в современном мире, где он очень ценится.
Обязательно сразу начинайте создавать портфолио, даже если вам кажется, что ваши макеты не идеальны — они достаточно хороши для начального уровня. Не бойтесь говорить о том, что вы можете сделать. И постоянно повышайте свои скиллы, проходите курсы, читайте книги, материалы, их очень много в интернете. И если в какой-то момент вам надоест какая-то область графического дизайна, вы сможете достаточно легко переключиться на другую.
Что нужно знать о профессии графический дизайнер
Собрали все самое важное о профессии графического дизайнера в полезном чек-листе.
1. Графический дизайнер придумывает идеи для окружающей среды и оформляет их с помощью художественных средств и компьютерных технологий.
2. Для этой профессии необходимы навыки художественного творчества, понимание основ композиции, теории цвета, направлений искусства.
3. Важно, чтобы графический дизайнер владел профессиональными программами, такими как Adobe Photoshop, Adobe InDesign, CorelDRAW, Figma и др.
4. Графический дизайнер может работать в брендинговых и рекламных агентствах, студиях дизайна или просто в компаниях, где требуется штатный специалист этого профиля. А если хочет, дизайнер может быть фрилансером и трудиться на себя.
5. На дизайнера можно учиться в колледже или вузе либо пройти онлайн-курс и заниматься самообразованием.
6. Важное умение для дизайнера — коммуникация. Ему придется взаимодействовать с заказчиками, принимать правки, аргументировать свою точку зрения, договариваться.
7. Карьера графического дизайнера — от стажера с маленькой зарплатой и небольшим набором умений до руководителя агентства или просто востребованного специалиста, который понимает бизнес-процессы и умеет ими руководить.
8. Важнее корочек об образовании для дизайнера хорошее портфолио и репутация. Сначала он работает на них, потом они на него.
Список источников
1. Статистика рынка труда в России — дизайнер графический. ГородРабот.ру. 2025.
2. «Исследование Т—Ж: сколько зарабатывают дизайнеры». Т—Ж. 2024.
Эксперт: Полина Сураева, графический дизайнер Mail