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Граффити Бэнкси похитили с улицы Лондона

Одно из четырех новых граффити анонимного уличного художника Бэнкси похитили прямо с улицы Лондона. Об этом сообщило издание The Guardian.

Источник: AP 2023

Недавно в столице Великобритании появились сразу четыре новых работы Бэнкси, которые были посвящены зоозащите и проблеме вынужденного переселения животных из мест их обитания. Одна из четырех картин уже через несколько часов была украдена неизвестным в маске. Дело в том, что граффити было нанесено на спутниковую тарелку, так что злоумышленнику не составило труда снять и увести ее в неизвестном направлении.

Ранее Бэнкси поделился своими новыми творениями в своих социальных сетях, подтвердив тем самым свое авторство.