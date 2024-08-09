Граффити Бэнкси похитили с улицы Лондона

Недавно в столице Великобритании появились сразу четыре новых работы Бэнкси, которые были посвящены зоозащите и проблеме вынужденного переселения животных из мест их обитания. Одна из четырех картин уже через несколько часов была украдена неизвестным в маске. Дело в том, что граффити было нанесено на спутниковую тарелку, так что злоумышленнику не составило труда снять и увести ее в неизвестном направлении.