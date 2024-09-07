Градусам придали вкус. Эксперты объяснили, изменят ли россияне предпочтения

По данным исследования компании Nielsen, с июня прошлого по июнь текущего года в России в категории «водки» наблюдаются значительные изменения. В частности, спрос на обычную водку снижается, тогда как на нее же, но с разными вкусами, растет. Наиболее активно растущие вкусы: «кедр», «березовые почки» и «мед». За последние 12 месяцев их денежный оборот увеличился на 22%, 25% и 20% соответственно.