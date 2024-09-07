Градусам придали вкус. Эксперты объяснили, изменят ли россияне предпочтения

Станет ли увлечение россиян водкой с вкусовыми добавками долгосрочной тенденцией, рассказали эксперты aif.ru.
По данным исследования компании Nielsen, с июня прошлого по июнь текущего года в России в категории «водки» наблюдаются значительные изменения. В частности, спрос на обычную водку снижается, тогда как на нее же, но с разными вкусами, растет. Наиболее активно растущие вкусы: «кедр», «березовые почки» и «мед». За последние 12 месяцев их денежный оборот увеличился на 22%, 25% и 20% соответственно.
«Эти объемы пока малозаметны на фоне классических вкусов, — отмечают специалисты информационного центра WineRetail. — “Кедры и меды, клюква и березовые почки” — это вкусы, которые на рынке существуют больше 20 лет, так что в росте именно этих позиций пока нет ничего необычного».
Важнее, по их словам — общее снижение популярности водки «без вкуса, цвета и запаха», которая свидетельствует о смене поколений покупателей и ориентирах крупных игроков на новые тенденции потребления.
«Действительно, такая мода наблюдается, но вопрос в объемах, — поясняет глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз. — На самом деле, такая “вкусовая” водка занимает на алкогольном рынке максимум 15−16% объема. Сегодня она, действительно, довольно популярна, но все равно на рынке господствует водка классическая».
Все эти вкусовые эксперименты, по его словам, только маркетинговый ход, который на общую картину рынка никакого влияния практически не оказывает. «И даже если эта “вкусовщина” окажется сравнительно долгосрочным трендом, меньше, чем 60% рынка классическая водка не уступит», — уверен эксперт.