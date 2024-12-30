Градус веселья. Гастроэнтеролог Корнилова развеяла 5 мифов об алкоголе

Новогодние дни — самое время поговорить о наиболее распространенных мифах, связанных с алкоголем.
Заблуждение № 1. Пить много вредно, а в меру — полезно
На самом деле. Одно время считалось, что существует «безвредная» доза алкоголя, которая составляет около 40 г этанола для мужчины и около 35 г для женщины. В пересчете на конечный продукт, это где-то одна стопка водки, или один бокал сухого вина в день (женщинам — чуть меньше). Но, увы, это устаревшее заблуждение!
Особенно если принимать спиртное на регулярной основе. Разумеется, «размах» имеет значение, но даже малое количество алкоголя, принимаемое часто, а тем более ежедневно, вредит здоровью. Особенно опасно спиртное людям с хроническими заболеваниями ЖКТ, нервной системы, болезнями сердца и почек. И уж точно ни в коем случае нельзя сочетать алкоголь с гепатотоксичными медикаментами — НПВС (найз, кеторол, нимесил и пр.), салицилатами (аспирин, кардиомагнил, аспирин кардио и пр.), парацетамолом, цитостатиками и многими другими препаратами. Вероятность получить лекарственный гепатит в таком случае растёт очень сильно! Кроме того, прием спиртного повышает риск онкологии.
Заблуждение № 2: Спиртовые настойки на травах повышают иммунитет
На самом деле. Многие искренне полагают, что, употребляя такие настойки, они повышают иммунитет, и пьют их «для настроения» и «для профилактики», как лекарства. На самом деле лозунг «Не пьем, а лечимся» пора давно забыть. Ведь алкоголь, входящий в состав таких «чудо-препаратов», делает их гепатотоксичными. А бесконтрольное употребление таких настоек часто приводит к развитию лекарственных поражений печени. С целью стабилизации состояния после таких «методов лечения» врачам часто приходится назначать пациентам препараты группы урсосана на основе урсодезоксихолевой кислоты из расчёта 12−15 мг на 1 кг веса пациента. Длительность использования составляет не менее 1 месяца. В случае повышения АЛТ в биохимическом анализе крови после использования «домашних лекарств» могут быть применены препараты группы гептрала. Минимальный курс лечения составляет обычно около двух-четырех недель.
Заблуждение № 3: Алкоголь защищает от пищевого отравления
На самом деле. Пить спиртное, что называется, «для дезинфекции», тоже небезопасно. Спирт, без сомнения, обладает антисептическими свойствами. Но это не значит, что можно употреблять его внутрь одновременно с не совсем свежими продуктами и напитками, как полагают многие люди. Хотя мы живём в мире бактерий, вирусов, грибов, паразитов и прочих опасных микроорганизмов, это не означает, что спиртосодержащие напитки нужно использовать для «обеззараживания» недоброкачественной еды. Кислота в нашем желудке справляется с этой задачей лучше алкоголя, так как это более мощный естественный антисептик, который защищает нас от огромного количества живых патогенов, попадающих к нам в ЖКТ с едой или напитками.
Кстати, в группе риска по пищевым отравлениям находятся пациенты с гипоацидностью (атрофический гастрит, приём препаратов группы омепразола). Уменьшение концентрации кислоты делает их организм более восприимчивым к внешней биологической агрессии.
Заблуждение № 4: Дорогой алкоголь не вредит
На самом деле. Разумеется, качество алкоголя имеет значение, но говорить об отсутствии вреда не стоит. Даже дорогой алкоголь из элитной коллекции опасен для нашего здоровья. Отдельно стоит сказать о фальсификатах. Контрафактная продукция может оказаться смертельно опасна. Так, летальность и инвалидизация после употребления метанол-содержащей продукции близка к 100%. Поэтому приобретать алкоголь следует только в крупных торговых сетях, где риск нарваться на фальсификат крайне мал.
Заблуждение № 5: Алкоголь согревает и спасает от переохлаждения
На самом деле. Пить «для сугреву» нельзя ни в коем случае — именно по этой причине происходит масса случаев переохлаждения и обморожения. Тем не менее это заблуждение очень живучее. Употребление алкоголя может давать ощущение тепла за счёт усиления циркуляции крови, но на деле ситуация выглядит иначе. Расширение сосудов усиливает теплоотдачу и способствует более быстрому замерзанию. Кроме того, само по себе состояние нарастающего опьянения только способствует ослаблению контроля над опасной ситуацией.
«Употребление алкоголя (особенно в неумеренных дозах или низкого качества) очень опасно! — предупреждает эксперт. — При первых признаках возможного отравления следует сделать промывание желудка. Для этого надо выпить большое количество чистой, прохладной воды. Далее двумя пальцами нужно надавить на корень языка до появления обильной рвоты. Процедуру повторять до чистых промывных вод. Далее необходимо как можно скорее начать использование сорбентов. Подойдут такие варианты, как полисорб, белый уголь, энтеросгель и прочие. И если состояние не улучшилось, следует оперативно обратиться к врачу за медицинской помощью, в том числе экстренной».