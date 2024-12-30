Градус веселья. Гастроэнтеролог Корнилова развеяла 5 мифов об алкоголе

На самом деле. Пить спиртное, что называется, «для дезинфекции», тоже небезопасно. Спирт, без сомнения, обладает антисептическими свойствами. Но это не значит, что можно употреблять его внутрь одновременно с не совсем свежими продуктами и напитками, как полагают многие люди. Хотя мы живём в мире бактерий, вирусов, грибов, паразитов и прочих опасных микроорганизмов, это не означает, что спиртосодержащие напитки нужно использовать для «обеззараживания» недоброкачественной еды. Кислота в нашем желудке справляется с этой задачей лучше алкоголя, так как это более мощный естественный антисептик, который защищает нас от огромного количества живых патогенов, попадающих к нам в ЖКТ с едой или напитками.