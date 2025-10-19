Грабители в Лувре были дилетантами, считает эксперт

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Грабители, проникнувшие в Лувр и похитившие украшения из коллекции музея, были дилетантами, потому что профессионалы знают, что попасться на музейном ограблении очень легко, поделился мнением с РИА Новости коллекционер и сооснователь Московского аукционного дома Сергей Подстаницкий.
В воскресенье газета Parisien сообщила, что утром грабители пробрались в Лувр и украли девять ювелирных украшений из коллекции французской императрицы Жозефины, супруги императора Наполеона I. Глава минкультуры Франции Рашида Дати прибыла на место происшествия, сообщив, что пострадавших в ходе ограбления нет.
«Музеи грабят в основном непрофессионалы в силу того, что профессионалы прекрасно знают, что попасться на музейном ограблении слишком легко и просто», — рассказал эксперт.
По его словам, украденные вещи невозможно будет продать или выставить на аукционы за реальную стоимость.
«Скорее, это могут быть истории со страховками или с получением выкупа. Но все эти версии про то, что это могут быть какие-то тайные коллекционеры и прочее — полнейшая мифология. Сколько ни крали таких известных вещей из музеев, потом выяснялось, что это работа абсолютных дилетантов», — подчеркнул Подстаницкий.