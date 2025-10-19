Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Грабители в Лувре были дилетантами, считает эксперт

Коллекционер Подстаницкий: проникнувшие в Лувр грабители были дилетантами.

Источник: Reuters

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Грабители, проникнувшие в Лувр и похитившие украшения из коллекции музея, были дилетантами, потому что профессионалы знают, что попасться на музейном ограблении очень легко, поделился мнением с РИА Новости коллекционер и сооснователь Московского аукционного дома Сергей Подстаницкий.

В воскресенье газета Parisien сообщила, что утром грабители пробрались в Лувр и украли девять ювелирных украшений из коллекции французской императрицы Жозефины, супруги императора Наполеона I. Глава минкультуры Франции Рашида Дати прибыла на место происшествия, сообщив, что пострадавших в ходе ограбления нет.

«Музеи грабят в основном непрофессионалы в силу того, что профессионалы прекрасно знают, что попасться на музейном ограблении слишком легко и просто», — рассказал эксперт.

По его словам, украденные вещи невозможно будет продать или выставить на аукционы за реальную стоимость.

«Скорее, это могут быть истории со страховками или с получением выкупа. Но все эти версии про то, что это могут быть какие-то тайные коллекционеры и прочее — полнейшая мифология. Сколько ни крали таких известных вещей из музеев, потом выяснялось, что это работа абсолютных дилетантов», — подчеркнул Подстаницкий.