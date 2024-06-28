«Говорю мужу — это не со мной». Татьяна Буланова рассказала о себе и семье

— Мама была мне, наверное, самым близким другом. Ну, понятно, что не все я могла с ней обсуждать, потому что на какие-то темы можно говорить только со своими сверстниками. Но, несмотря на то, что она родила меня достаточно поздно — в 37 лет, мама была моей абсолютной поддержкой во всем. Это не была слепая любовь с её стороны — все, что дочка делает, все гениально. Нет. Она была и моим самым справедливым критиком. Поэтому ее мнение было всегда очень ценным для меня. Я понимала, что она хвалит не потому, что я её дочка, а потому, что она действительно так считает. Если она сказала одобрительные слова по поводу моей новой песни или клипа, я понимала, что это искренне, ей на самом деле это нравится. С её уходом я какую-то часть себя потеряла… Она была самым главным человеком в моей жизни. У меня есть песня в память о ней — «Моя милая мама», где такие слова: «Слушай, моя доченька, слушай свою маму. Кровь моя родная, я люблю по праву…»… И артисткой у меня получилось стать, благодаря маме. И она, и папа поддержали меня, когда 1989 году решила уйти из института и поступить в студию Мюзик-холла. Я очень благодарна за это родителям.