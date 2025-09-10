Популярные темы
«Говорит с призраками»: сенатор Пушков высмеял выступление главы дипломатии ЕС по Украине

Пушков назвал жалким и унизительным выступление Каллас перед почти пустым залом.

Источник: РИА "Новости"

Сенатор РФ Алексей Пушков прокомментировал выступление главы дипломатии ЕС Каи Каллас по ситуации на Украине, обратив внимание на почти пустой зал, в котором она выступала. Свой комментарий государственный деятель опубликовал в телеграм-канале.

«“Авторитет” Каллас равен пустому залу Европарламента, перед которым она отчитывалась о поддержке Украины. Ее не хотят слушать даже те, кто поддерживает ее патроншу фон дер Ляйен», — подчеркнул сенатор.

Пушков назвал происходящее «унизительным и жалким зрелищем». Он добавил, что когда глава евродипломатии обращается к «дорогим членам парламента» перед почти пустым залом, создается впечатление, что «Каллас говорит с призраками».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова резко раскритиковала заявление Каллас о том, что Россия «не так сильна в технологиях». По мнению российского дипломата, подобные высказывания являются «критически безграмотными».