«Говорит с призраками»: сенатор Пушков высмеял выступление главы дипломатии ЕС по Украине

Сенатор РФ Алексей Пушков прокомментировал выступление главы дипломатии ЕС Каи Каллас по ситуации на Украине, обратив внимание на почти пустой зал, в котором она выступала. Свой комментарий государственный деятель опубликовал в телеграм-канале.
«“Авторитет” Каллас равен пустому залу Европарламента, перед которым она отчитывалась о поддержке Украины. Ее не хотят слушать даже те, кто поддерживает ее патроншу фон дер Ляйен», — подчеркнул сенатор.
Пушков назвал происходящее «унизительным и жалким зрелищем». Он добавил, что когда глава евродипломатии обращается к «дорогим членам парламента» перед почти пустым залом, создается впечатление, что «Каллас говорит с призраками».
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова резко раскритиковала заявление Каллас о том, что Россия «не так сильна в технологиях». По мнению российского дипломата, подобные высказывания являются «критически безграмотными».