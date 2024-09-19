Говорить ли начальнику о беременности?

Закон не устанавливает такой обязанности, а также чётких сроков информирования руководства. Теоретически можно вообще умолчать об интересном положении, пока женщина не получит на руки больничный лист. То есть до 30-й недели (при многоплодной беременности — до 28-й). Однако лучше это сделать сразу, как только сама сотрудница узнает о своём положении. Во-первых, во время беременности нужно посещать женскую консультацию, проходить обследования и делать УЗИ. И одно дело — отпрашиваться у начальства, рискуя услышать отказ, и совсем другое — когда оно обязано отпустить беременную на приём. Также руководству нужно успеть найти уходящей в декрет сотруднице замену, на что тоже требуется время.