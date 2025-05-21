В Испании начались массовые акции протеста против туризма

Акции протеста охватили острова Тенерифе, Лансароте и Фуэртевентуре. Местные жители скандируют лозунги «Канары не продаются», «У Канар есть предел». Десятки вооруженных сотрудников Национальной полиции патрулируют улицы, а протестующие дудят в дудки и бьют в барабаны.
Местные жители заявляют, что из-за туристической отрасли растут цены на жилье. Кроме того, им не хватает квартир для аренды. Также из-за потоков туристов загрязняется природа, а инфраструктура не справляется с таким наплывом.
Местные жители жалуются, что власти игнорируют их требования. При этом протестующие уже выходили на улицы в прошлом году. В апреле местные жители обстреляли водяными пистолетами туристический автобус возле собора Святого Семейства в Барселоне, предупреждая о более масштабных протестах этим летом. Испанцы хотят от властей реальных действий, а не пустых обещаний.
Отдыхающим в городах иностранцам приходится прятаться в отелях, пишет Daily Mail. Сообщается, что жители Великобритании уже стали реже бронировать туры на Канарские острова, что вызывает беспокойство у туроператоров. Местные власти тем временем заявляют, что готовы обсуждать поиск баланса между интересами жителей и туристов.
По официальным данным, в прошлом году за 10 месяцев Канарские острова посетили почти 10 млн туристов. Население же там составляет 2,2 млн человек. Эксперты полагают, что протесты могут начаться и в других европейских странах.
Туристы — не единственная причина, по которой местным жителям приходилось волноваться этой весной. Так, в апреле в Испании произошел массовый блэкаут. Он привел к остановке железнодорожного сообщения.