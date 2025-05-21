В Испании начались массовые акции протеста против туризма

Местные жители жалуются, что власти игнорируют их требования. При этом протестующие уже выходили на улицы в прошлом году. В апреле местные жители обстреляли водяными пистолетами туристический автобус возле собора Святого Семейства в Барселоне, предупреждая о более масштабных протестах этим летом. Испанцы хотят от властей реальных действий, а не пустых обещаний.