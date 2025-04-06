Готовность к любви: 5 сложных слов на разных языках мира

Это слово описывает тот самый момент, когда сердце бьётся чаще, мысли путаются, а всё вокруг кажется волшебным. Интересно, что это поэтичное понятие пришло к нам от суровых викингов — воинов, чьй образ обычно ассоциируется с боями и походами, а не с нежными чувствами. Однако именно они подарили миру столь точное и ёмкое слово, отражающее всю силу и чистоту первых эмоций любви. В таком виде оно дошло и до наших дней