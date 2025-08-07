Дональд Трамп — во всех отношениях необычный президент. Он способен одновременно восхищаться высоким уровнем отношений с Российской Федерацией (после встречи Уиткоффа с ВВП, состоявшейся 6 августа 2025 года, Трамп восторженно заявил: «Был достигнут большой прогресс!») и называть «политику Москвы» «необычной и чрезвычайной угрозой» для национальной безопасности и внешней политики США[1].
Возникает вопрос: как можно, занимая такой ответственный пост, все время бросаться из одной крайности в другую? Почему Трампа все время штормит? И не станет ли этот оживший персонаж одной из серий «Симпсонов»[2] фигурой, которая столкнет балансирующие на лезвии бритвы Соединенные Штаты в пропасть, — большой вопрос.
Трамп за счет своего психотипа склонен к бесконечному самолюбованию, он очень хочет оставить исторический след в истории. Не длинный и тянущийся, «как вонь за средневековыми полками»[3], а исторический след, чтобы еще при жизни о Трампе говорили как об исторической личности, вставшей в один ряд с великими деятелями прошлого.
Не случайно Трамп все время заявляет, что он то «спас мир от ядерной катастрофы, причем мир был на грани, но нашелся “правильный человек”…» (как Кеннеди)[4], то «спас Россию от действительно плохих вещей»[5], «остановил пять войн за пять месяцев»[6]. Мечта Трампа — чтобы его запомнили как президента, который спас Америку от «падения в пропасть»[7]. В эксклюзивном интервью Fox News Дональд Трамп заявил, что «страна была на грани катастрофы, но он ее удержал от падения в бездну»[8]. Комплекс «спасителя», как сказал бы специалист. Не исключено, что после ухода Трампа его признают мессией и в Америке возникнет новая протестантская секта — «свидетелей Трампа» или «свидетелей MAGA».
Как человек, спасший Америку от гибели, Трамп может претендовать на славу только одного, теперь уже легендарного президента Соединенных Штатов — знаменитого Франклина Делано Рузвельта, выведшего благодаря «новому курсу» США из Великой депрессии, ставшего одним из творцов победы над германским национал-социализмом (при этом хребет германскому нацизму переломил именно Советский Союз, Трамп этого не знает).
Стремление Трампа подражать Рузвельту очевидно: Трамп позиционирует себя как великий экономист («за время моего правления у Америки был лучшая экономика за всю ее историю»), спасший Америку из затянувшегося кризиса совсем как Рузвельт; остановил пять войн и намерен остановить шестую (на Украине), по совокупности «заслуг перед нацией» приближаясь к политическому гению предшественника, остановившего всего одну (зато какую).
Единственное, что еще не сумел повторить Трамп из деяний его великого коллеги, — вовремя (с исторической точки зрения) открыть второй фронт против неонацизма. И в этом его, Трампа, исторический шанс: на одну планку с ФДР он сможет встать только в том случае, если тоже откроет свой собственный второй фронт.
Напомню, 20 июня в ходе ходе пленарного заседания на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) президент Владимир Путин заявил, что противники России на Западе сегодня опираются на Украине на крайних националистов и неонацистов. Дословно его слова звучали так: «крайними националистами и неонацистами», говоря о наших поппытках положить конец войне, «развязанной нашими противниками на Западе и теми, на кого они опирались и опираются сейчас на Украине».
Для этого у Трампа все есть: 1) против кого открывать — возродившийся национал-социализм на Украине, полностью копирующий гитлеровский нацизм, в этом плане для Трампа прямо подарок (открывай второй фронт хоть сейчас); 2) хребет неонацистской клике на Украине сломлен наступающими российскими вооруженными силами — если сейчас ударить с запада, нацисты будут ликвидированы в полпинка; 3) Трампу останется на белом коне торжественно въехать во Львов, а затем — с русским командованием — и в Киев. И стать главой одной из держав — победительниц возродившегося нацизма. Возможно, именно с этим предложением, нуждающимся в тщательной проработке, и приезжал 6 августа спецпосланник президента США Уиткофф.
В 1941 году, 24 июня, спустя два дня после вероломного нападения фашистской Германии, в СССР был образован особый орган — Советское информационное бюро. В годы Великой Отечественной войны Совинформбюро осуществляло руководство работой военных корреспондентов, занималось информационным обеспечением посольств и консульств СССР за рубежом, иностранных радиовещательных корпораций и радиостанций, телеграфных и газетных агентств, обществ друзей СССР, газет и журналов различных направлений.
Основная задача бюро состояла в составлении сводок о положении на фронтах. Но не только. В состав Совинформбюро входило более 10 комитетов, среди которых были молодежный (работа с молодежными организациями и движениями в зарубежных странах), женский (работа с движениями за защиту прав и равноправие женщин) и один из наиболее важных — «еврейский»: задача, стоящая перед этим комитетом, была предельно конкретна — используя родственные связи в еврейской диаспоре США, подтолкнуть руководство США к открытию второго фронта против нацистской Германии. И с этой задачей комитет справился. Возможно, для того, чтобы подтолкнуть Трампа к открытию второго фронта против украинского неонацизма, имеет смысл возродить данную структуру, показавшую высочайший класс работы в сфере информационных операций в эпоху, когда информационных войн в современном понимании этого слова даже и в помине не было?
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.