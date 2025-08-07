Готов ли Трамп открыть второй фронт против нацизма на Украине

Не случайно Трамп все время заявляет, что он то «спас мир от ядерной катастрофы, причем мир был на грани, но нашелся “правильный человек”…» (как Кеннеди)[4], то «спас Россию от действительно плохих вещей»[5], «остановил пять войн за пять месяцев»[6]. Мечта Трампа — чтобы его запомнили как президента, который спас Америку от «падения в пропасть»[7]. В эксклюзивном интервью Fox News Дональд Трамп заявил, что «страна была на грани катастрофы, но он ее удержал от падения в бездну»[8]. Комплекс «спасителя», как сказал бы специалист. Не исключено, что после ухода Трампа его признают мессией и в Америке возникнет новая протестантская секта — «свидетелей Трампа» или «свидетелей MAGA».