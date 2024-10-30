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«Госуслуги» начали предлагать перенос почты с Gmail на другие платформы

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Пользователям портала госуслуг, которые регистрировали свою учетную запись при помощи почтового сервиса Gmail, предложено воспользоваться переносом почтового адреса на другие платформы — в частности, на XMail от VK. Соответствующее уведомление получил корреспондент ТАСС.

Источник: Агентство «Москва»

«Вы используете для доступа к “Госуслугам” почту @gmail.com. На нее приходят важные сообщения и письма для восстановления пароля. Недавно компания Google ограничила использование СМС-подтверждения для создания новых аккаунтов. Мы не можем гарантировать, что эта функция для уже созданных аккаунтов продолжит работать», — говорится в сообщении.

Пользователям предлагается заменить почту @gmail.com на любую другую, указав новый адрес в настройках личного кабинета. При этом в сообщении указывается, что можно воспользоваться сервисом @xmail.ru от российской компании VK, который уже интегрирован с «Госуслугами».

Проблемы с работой Google в РФ

В конце сентября Минцифры РФ рекомендовало пользователям сервисов американской корпорации Google в России создать резервные копии своих данных, а также перейти на использование альтернативных способов двухфакторной аутентификации или на отечественные платформы.

В начале сентября подтверждение нового аккаунта в Google с помощью российского мобильного номера стало невозможным. Так, система позволяет сделать все шаги для создания новой учетной записи — выбрать имя, пол и дату рождения, придумать название почты и пароль к ней. Но подтвердить аккаунт через мобильный номер РФ не получится, так как при попытке зарегистрироваться через него появляется строчка «этот номер нельзя использовать для подтверждения».

Сбой в работе Youtube, начавшийся 1 августа, коснулся пользователей приложения видеохостинга на iOS и Android. Кроме того, наблюдаются сбои в работе Youtube в браузере. У пользователей нет возможности смотреть видео.

«Ростелеком» ранее сообщил об обнаружении технических проблем в работе оборудования, принадлежащего Google и используемого на сетевой инфраструктуре оператора, а также при обмене трафиком между операторами связи, что и могло повлиять на работу Youtube в стране.