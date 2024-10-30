«Госуслуги» начали предлагать перенос почты с Gmail на другие платформы

В начале сентября подтверждение нового аккаунта в Google с помощью российского мобильного номера стало невозможным. Так, система позволяет сделать все шаги для создания новой учетной записи — выбрать имя, пол и дату рождения, придумать название почты и пароль к ней. Но подтвердить аккаунт через мобильный номер РФ не получится, так как при попытке зарегистрироваться через него появляется строчка «этот номер нельзя использовать для подтверждения».