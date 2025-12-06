Как советская власть пыталась командовать демографией

Сокращение рождаемости привлекло внимание советских руководителей, обеспокоенных негативными демографическими тенденциями. Кроме того, отмечает историк Наталья Лебина, Иосиф Сталин и его окружение стали ориентироваться на традиционалистский идеал многодетности, противопоставляя динамику народонаселения СССР трендам демографической модернизации. На XVII съезде ВКП (б) в 1934 году Сталин назвал в числе важнейших достижений социализма бурный рост числа советских людей. При этом, проводя коллективизацию, спровоцировавшую отток населения из деревни в города, руководство ВКП (б) сокращало возможность увеличения населения. Но теперь большевистское руководство настораживало не только уменьшение его численности и рост статистики абортов, но и свобода частной жизни. Сократить количество искусственных выкидышей можно было, увеличив, как во многих западных странах, производство контрацептивов. «Но этот путь не устраивал власть. В массовой литературе по половому воспитанию практически ничего не писали о предохранении от нежелательной беременности. И это неудивительно. Достать подобные средства в Советской России было невозможно», — пишет Наталья Лебина.