Государственная Дума рассмотрит законопроект о защите русского языка

В ходе заседания, запланированного на 11 февраля, депутаты не только рассмотрят текст законопроекта, но и обсудят постановление, в котором будут определены основные направления доработки его положений ко второму чтению. Об этом в понедельник сообщается на сайте Госдумы.
Председатель ГД Вячеслав Володин акцентировал внимание на том, что государственный язык является основой национальной идентичности, в связи с чем к рассмотрению подобного рода вопросов нужно подходить взвешено. «Необходимо беречь и развивать русский язык, создавать условия для его популяризации», — заявил Володин.
Президент РФ Владимир Путин ранее поручил Государственной Думе ускорить рассмотрение данного законопроекта.
Ранее в России стартовали работы по введению ограничений на использование иностранных слов. Вячеслав Володин поручил сформировать специальную рабочую группу, которая будет заниматься реализацией норм закона о защите русского языка после его принятия.