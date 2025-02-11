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Государственная Дума рассмотрит законопроект о защите русского языка

На этой неделе Государственная Дума России в первом чтении обсудит законопроект о защите русского языка, разработанный для сохранения национальной идентичности.

Мадина Эбзеева
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

В ходе заседания, запланированного на 11 февраля, депутаты не только рассмотрят текст законопроекта, но и обсудят постановление, в котором будут определены основные направления доработки его положений ко второму чтению. Об этом в понедельник сообщается на сайте Госдумы.

Председатель ГД Вячеслав Володин акцентировал внимание на том, что государственный язык является основой национальной идентичности, в связи с чем к рассмотрению подобного рода вопросов нужно подходить взвешено. «Необходимо беречь и развивать русский язык, создавать условия для его популяризации», — заявил Володин.

Президент РФ Владимир Путин ранее поручил Государственной Думе ускорить рассмотрение данного законопроекта.

Ранее в России стартовали работы по введению ограничений на использование иностранных слов. Вячеслав Володин поручил сформировать специальную рабочую группу, которая будет заниматься реализацией норм закона о защите русского языка после его принятия.