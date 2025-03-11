«Гостиная» и «гостинная»: как правильно пишется слово

Оно образовалось от существительного «гостиная» с помощью еще одного суффикса -н-. Таким образом, если разберем его по составу, то получим: корень -гост-, первый суффикс -ин-, второй суффикс -н-, окончание -ая. Прилагательное обозначает признак предмета, то есть отвечает на вопрос «какой/какая?». Например, «гостинный гарнитур», то есть гарнитур для гостиной комнаты. Здесь нужно обращать внимание на контекст — только он поможет верно определить часть речи.