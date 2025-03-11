«Гостиная» и «гостинная»: как правильно пишется слово

Одно из самых сложных правил русского языка — правописание Н и НН в суффиксах существительных, прилагательных или причастий. Осложняет запоминание и тот факт, что обе формы слова — и «гостиная», и «гостинная» — в русском языке существуют, но обозначают они разное. Как не запутаться, как легко и просто запомнить правило, расскажет репетитор по русскому языку, преподаватель филологии, автор телеграм-канала «ОГЭ. ЕГЭ. Грамотным быть красиво!» Олеся Слободчикова.
Как писать слово по правилам русского языка: «гостиная» или «гостинная»
Для начала посмотрим на смысл слов.
Гостиная — значит место для приема гостей. Изначально оно именовалось двумя словами — «гостиная комната», но ускоряющийся темп жизни сделал неудобным такое словосочетание, и со временем слово «комната» просто перестали употреблять. Об этом говорит и наш эксперт Олеся Слободчикова:
— Здесь мы говорим о процессе субстантивации — переходе лексемы из одной части речи в другую. «Гостиная комната» — так называли место для приема гостей, со временем слово «комната» отпала и первая часть словосочетания стала обладать признаками существительного.
Кстати, такая же история произошла и со словосочетанием «парадная лестница», которое в петербургских доходных домах превратилось просто в «парадную» — и теперь так в Северной столице называют подъезды.
Разбираем слово «гостиная» по составу: корень -гост-, суффикс -ин- и окончание -ая. По правилам орфографии, в существительных и прилагательных суффикс -ин- пишется с одной Н.
Но стоит изменить контекст, например, «купить гостинную мебель», и вот перед нами уже прилагательное «гостинная», которое пишется с НН.
Оно образовалось от существительного «гостиная» с помощью еще одного суффикса -н-. Таким образом, если разберем его по составу, то получим: корень -гост-, первый суффикс -ин-, второй суффикс -н-, окончание -ая. Прилагательное обозначает признак предмета, то есть отвечает на вопрос «какой/какая?». Например, «гостинный гарнитур», то есть гарнитур для гостиной комнаты. Здесь нужно обращать внимание на контекст — только он поможет верно определить часть речи.
Примеры правильного написания слова «гостиная»
«Гостиная» звучит галантно, аристократично. Часто слово можно встретить в русской классической литературе. В советское время, когда размеры жилплощади сильно сократилась, «гостиная» практически исчезла из лексикона, вместо нее появились «большая комната» или «зал». Сейчас оно снова довольно ходовое, ведь в современных планировках жилья появляются кухни-гостиные.
Примеры употребления слова «гостиная».
1. В нашей квартире гостиная оформлена в светлых тонах, что делает ее очень просторной.
2. На выходных мы пригласили друзей, и вся компания собралась в нашей гостиной.
3. В гостиной стоит большой диван, на котором удобно смотреть кино.
4. Мы решили повесить новые картины на стены гостиной, чтобы добавить ей немного ярких красок.
5. Вечером мы с семьей часто собираемся в гостиной, чтобы обсудить прошедший день и поиграть в настольные игры.
Почему это слово часто пишут с ошибкой
На этот вопрос нам ответила наш эксперт Олеся Слободчикова:
— Ошибка встречается часто, потому что неверно определяют часть речи либо не определяют ее совсем. А это ключевое значение при выборе правила. Сначала нужно понять, что перед вами: существительное, прилагательное или причастие.
Советы эксперта
Итак, алгоритм правильного написания «гостиная», а также других аналогичных слов такой: сначала определяем по контексту часть речи, затем применяем правило написания суффикса -ин-.
Как правило, у опытных педагогов есть свои лайфхаки, как быстро и просто запомнить правильное написание сложных слов. Одним из них с нами поделилась Олеся Слободчикова:
— Есть мнемоническое правило для запоминания Н и НН в прилагательных. Звучит оно так:
-ОНН-, -ЕНН- — пиши две Н.
-АН-, -ЯН-, -ИН- — пиши Н один.
Другие слова, в которых часто допускают ошибки
Суффиксы с одной и двумя Н — очень коварны, в них часто делают ошибки и школьники, и взрослые.
Олеся Слободчикова привела примеры похожих слов, которые вызывают сложности в написании у ее учеников.
- «ПридаНое». Пишется с одной Н, так как это существительное, которое обозначает имущество невесты, передаваемое ей при замужестве.
- «БеспридаННица». Здесь два суффикса: -н-, -ниц-, поэтому НН.
- «МорожеНое (пломбир)». Пишется с одной Н, так как это существительное образовалось от глагола «морозить» при помощи суффикса -ен-.
- «ЗаморожеННая рыба». Это страдательное причастие, которое образовалось от глагола «заморозить». По правилам оно пишется с НН.
- «ТружеНик». Это слово-исключение. Пишется с одной Н по аналогии со словами «ученик», «вареник», «мученик».
Эксперт: Олеся Слободчикова, репетитор по русскому языку, преподаватель филологии, автор телеграм-канала «ОГЭ. ЕГЭ. Грамотным быть красиво!»