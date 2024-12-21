Гости ВДНХ могут увидеть ценнейшие экспонаты Третьяковской галереи

В павильоне № 1 «Центральный» на ВДНХ открылась целая экспозиция Третьяковской галереи. Выставка называется #ТретьяковкаНаВДНХ. Она представляет собой часть собрания крупнейшего национального музея России. Выставка смогла объединить искусство и историю в пространстве обновленного павильона на ВДНХ. Примечательно, что он является объектом культурного наследия федерального значения. Картины, мозаику, скульптуры разместили в восьми залах общей площадью 2,5 тысячи квадратных метров.
Знаковый экспонат выставки #ТретьяковкаНаВДНХ — это работы Александра Дейнеки. Он является одним из крупнейших мастеров советского искусства. Именно этот художник создал эскизы мозаик, которые украшают станции «Маяковская» и «Новокузнецкая» Московского метрополитена. За произведения «Хорошее утро», «Хоккеисты» и другие в 1964 году Дейнека был удостоен Ленинской премии.
Уточняется, что любой желающий сможет посетить выставку до сентября 2025 года, сообщают на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Открытие экспозиции Третьяковской галереи в павильоне № 1 «Центральный» стало важной вехой в развитии Музейного города ВДНХ.