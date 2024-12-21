Гости ВДНХ могут увидеть ценнейшие экспонаты Третьяковской галереи

Знаковый экспонат выставки #ТретьяковкаНаВДНХ — это работы Александра Дейнеки. Он является одним из крупнейших мастеров советского искусства. Именно этот художник создал эскизы мозаик, которые украшают станции «Маяковская» и «Новокузнецкая» Московского метрополитена. За произведения «Хорошее утро», «Хоккеисты» и другие в 1964 году Дейнека был удостоен Ленинской премии.